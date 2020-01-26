فلسطينيون يصطادون سمكة "الشمس" العملاقة قبالة سواحل قطاع غزة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن صيادون فلسطينيون من اصطياد سمكة "الشمس" العملاقة قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى الميناء، حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، وتعيش سمكة "الشمس" (Mola Mola) فى المياه العميقة المعتدلة والاستوائية، ما يجعل مشاهدتها واصطيادها أمرا نادرا، وتعتبر سمكة "الشمس" غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها غير صالح للأكل لكونه يحتوى على سموم.



اصطياد سمكة الشمس العملاقة قبالة سواحل قطاع غزو

يذكر أنه بعد سماح السلطات الإسرائيلية بالصيد ضمن مساحة تبلغ 15 ميلا بحريا، بدأ الصيادون فى القطاع باصطياد العديد من الأنواع كبيرة الحجم من الأسماك، مثل سمك القرش، والتى تم اصطياد أعداد كبيرة منها الشهر الماضى.

أما سمكة "الشمس" التى يقدر وزنها بـ 3 أطنان، فتم اصطيادها ضمن هذه المسافة، وهى المرة الأولى التى يتم فيها اصطياد سمكة بهذا الحجم وهذا الوزن بالمنطقة.

ويشار إلى أن سمكة الشمس تعد من أثقل الأسماك العظمية إذ يبلغ متوسط وزن السمكة ما يقترب من 1000 كيلو جرام وتتغذى بصفة أساسية على قناديل البحر ولها زعانف صدرية على شكل مروحة وزعانف الذيل والظهر تتميز بكبر حجمها حيث تتميز بزيادة فى الطول تجعل السمكة طويلة يبلغ متوسط طولها 1.8 متر.



سمكة الشمس العملاقة

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وتعتبر سمكة الشمس من اللحوم الشهية فى بعض المناطق، ويوجد أكبر سوق لبيع لحومها فى تايوان واليابان، وفى بعض الأحيان يحتوى جسمها على سموم فيحظر بيعها، وإناث هذه الأسماك تنتج ما يقترب من 300 مليون بيضة فى المرة الواحدة، وتعتمد سمكة الشمس فى نظامها الغذائى على القناديل والقشريات وسمك الحبار ويرقات الأسماك وثعبان البحر والأسماك الصغيرة، وتم اصطياد سمكة الشمس فى مياه البحر الأحمر فى نوفمبر 2011 ومرة أخرى تم اصطياد السمكة بوزن 800 كيلو جرام على سواحل مدينة السلوم بمحافظة مطروح.

عرفت سمكة الشمس بهذا الاسم، لأنها اشتهرت بالخروج فوق سطح الماء مستلقية لتأخذ ما يشبه بحمام الشمس، وفى بعض الأحيان، تتغذى الأسماك المفترسة على سمكة الشمس، مثل الحيتان وأسماك القرش، وتعيش السمكة داخل المياه المعتدلة فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر من الأسماك، التى تتواجد على سطح البحر، وتسبح فى أعماق تصل إلى 600 متر وتتواجد فى أعماق البحار والمحيطات.



فلسطينيون يصطادون سمكة الشمس العملاقة

وتعد سمكة الشمس إحدى أكبر الأسماك العظمية فى العالم، وواحدة من أكثر الأسماك تطورا داخل البحر، حيث تمتلك جمجمة تشبه فى تكوينها الجمجمة الإنسانية وتكون طويلة للغاية بحيث يزيد طولها عن طول عمودها الفقرى.

وتمتاز سمكة الشمس المحيطية باللون الرمادى ذا الملمس الخشن والجسم المستدير ويصل عمرها فى بعض الأحيان إلى عشر سنوات وتفضل البقاء داخل المياه الدافئة التى تصل درجة الحرارة فيها إلى 10 درجات مئوية وقد تتعرض للموات إذا بقت ففترة طويلة فى مياه تصل لدرجة 12 درجة مئوية وهى من الأسماك المسالمة ولا تعرض الإنسان للأذى أو الضرر.