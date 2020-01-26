شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكى يبدأ جولة يزور فيها إسرائيل وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى جولة تضم زيارة إسرائيل وسلطنة عمان في الفترة من 27 وحتى 30 يناير الجارى، وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية - فى تصريح اليوم الأحد "إن شينكر سيلتقي في إسرائيل بكل من المسئولين الحكوميين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، كما سيشارك في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل.
وأضافت أن المسئول الأمريكي سيلتقي في عمان بالمسئولين لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بعلاقاتها القوية الثنائية مع السلطنة،وسيبحث القضايا الإقليمية والأمنية ، بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي شينكر مع قادة الأعمال لبحث فرص زيادة وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وعمان.
ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران.
حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.
ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.
وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.
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