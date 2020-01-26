شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: لا إصابات بفيروس كورونا واتخذنا إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات السورية أنها لم تسجل أى إصابة بفيروس كورونا وأنها اتخذت إجراءات مشددة على المعابر الحدودية فيما يتعلق بالوافدين. وبحسب "سانا"، أعلنت وزارة الصحة السورية عدم تسجيل أى إصابة بفيروس كورونا واتخاذها إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية. وأكدت الوزارة أنها اتخذت تدابير مشددة لمراقبة الوضع الصحي للوافدين ولرصد أي حالات مشتبهة بالإصابة بالفيروس مع تسارع انتشاره عالمياً. Advertisements وأرسلت الوزارة، وفق بيان أصدرته، بلاغات إلى الموانئ والمراكز الطبية القريبة من المعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي لتدقيق الحالات الصحية المشتبه بها وخاصة من الدول والمناطق التي سجلت إصابات بالمرض.

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