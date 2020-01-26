أردوغان: حفتر لم يلتزم بمسار السلام في موسكو أو برلين

إسطنبول/ الخليج 365 الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية:

-حفتر لم يلتزم بمسار السلام في موسكو أو برلين

- عازمون على تعزيز علاقاتنا مع دول القارة الإفريقية

-للأسف النظام السوري ما يزال يواصل انتهاكه للتفاهمات بخصوص إدلب

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لم يلتزم بمسار السلام للصراع في بلاده لا في موسكو أو برلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مدينة إسطنبول قبيل مغادرته إلى الجزائر في إطار جولة إفريقية تستمر 3 أيام، وتشمل أيضًا السنغال وغامبيا.

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وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده عازمة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية.



وحول الملف السوري، قال الرئيس أردوغان "للأسف النظام ما يزال يواصل انتهاكه للتفاهمات بخصوص إدلب".

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