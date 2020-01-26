القدس/سعيد عموري/الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه استهدف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوبي قطاع غزة، وهو القصف الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اطلعت الخليج 365 عليه.
وقال البيان "أغارت قبل قليل مقاتلات حربية على عدد من المواقع التابعة لمنظمة حماس جنوبي قطاع غزة، ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم لتجميع استخباري".
وأضاف الجيش "لقد جاءت الغارة ردًا على البالونات المتفجرة التي تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
وحمّل الجيش في البيان حركة "حماس" مسؤولية إطلاق البالونات المتفجرة من قطاع غزة، نحو إسرائيل.
وفي وقت سابق السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية حربية، غارات على موقعين يتبعان للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بحسب مراسل الخليج 365.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه مجددًا لأهداف تابعة لـ"حماس" بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.