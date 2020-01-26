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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد بالسعودية والإمارات.. وغائم جزئيا على البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائم جزئيا وفى الإمارات سيصبح غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا و شمالا و بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، مشيرا إلى زيادة تزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح.
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله بارد و غائم جزئيا احيانا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق، ودعت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات أخذ الحيطة والحذر من رياح شديدة السرعة و امواج عالية، ودرجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10 درجات.
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على كافة مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،نجران).
الإمارات
أكد المركز الوطنى للأرصاد " أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا و شمالا و بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: أبو ظبي 20 15 دبي 21 16
الإمارات
الكويت
نهارًا
مائل للبروده والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار
ليلاً
بارد وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 45 كم/ساعة.
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