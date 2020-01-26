حيل خفية في آيفون لكتابة الرسائل بسرعة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

هناك بعض الحيل الذكية والمفيدة التي يمكن أن تساعد المستخدمين على كتابة الرسائل النصية بشكل أسرع من المعتاد.



ونشر موقع "ذي صن" البريطاني بعضا من أفضل الميزات، غير المعروفة من قبل الجميع، التي يمكنها تحسين تجربة كتابة الرسائل في هاتف آيفون.

- الكتابة بالحركة السريعة

أضافت شركة آبل هذا العام ميزة "التمرير السريع للكتابة" في آيفون، مع تحديث iOS 13.

وتتيح الأداة، التي يطلق عليها QuickPath، التنقل بين الحروف بحركة سلسلة دون رفع الإصبع عن لوحة المفاتيح، بدلا من النقر عليها. ولتطبيق الميزة، تأكد من استخدام لوحة مفاتيح آبل بعد تحديث البرنامج.

- تحرير النص المكتوب عبر "زر الفراغ"

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يمكن تحرير أي رسالة على هاتف آيفون من خلال التنقل بين الأحرف، ذهابا وإيابا، بدقة دون الحاجة إلى النقر بقوة على الشاشة. وما عليك سوى الضغط باستمرار على "زر الفراغ" عند كتابة بعض النصوص، للتنقل بين الأحرف بكل راحة وتعديلها.

- إضافة علامات الترقيم بسرعة أكبر

أضافت آبل اختصارا مميزا لإنهاء الجملة بنقطة، من خلال النقر فوق "زر الفراغ" مرتين بعد الكلمة، حيث تُضاف النقطة بكل سهولة.

وبهذه الطريقة، يمكن الاستمرار في الكتابة باستخدام الحروف و"الفراغ" فقط، دون الحاجة إلى الوصول إلى رمز النقطة.

- لوحة المفاتيح للكتابة "بيد واحدة"

قد يكون مستخدمو هواتف آبل، الذين يفضلون الكتابة بيد واحدة محظوظين، لأن أجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11 والإصدارات الأحدث، يمكنها تزويدهم بـ3 لوحات مفاتيح مختلفة لجميع احتياجات الكتابة الخاصة.

وربما كانت لوحات مفاتيح "اليد الواحدة" مخفية في الهاتف لفترة من الوقت، ولكن من السهل جدا الوصول إليها عن طريق تطبيق للرسائل.

وأولا، يحتاج المستخدم إلى دخول تطبيق محدد، والتأكد من أن لوحة المفاتيح مفتوحة. ثم يجب الضغط على رمز "العالم" أسفل الزاوية اليسرى باستمرار، ليظهر مربع صغير يتضمن "إعدادات لوحة المفاتيح"، وفي الصف السفلي سترى 3 رموز مختلفة للوحة المفاتيح، تتيح ميزة الكتابة بيد واحدة تبعا للجهة المرغوب بها.