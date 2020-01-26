تعرف على أفضل التطبيقات لسماع الموسيقى عبر الهاتف!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

انتشرت في الأعوام الفائتة الكثير من التطبيقات التي تساعد المستخدمين على الاستماع إلى الموسيقى من هواتفهم الذكية، لكن بعض هذه التطبيقات امتازت عن غيرها بخدمات فريدة وعملية.



Shazam

يتميز هذا التطبيق عن سواه بتزويدنا بأي أغنية لا ندري اسمها، ويعطينا اسم المطرب أو الفرقة التي تغنيها بمجرد تشغيله بالقرب من الراديو أو التلفاز أو أي مكان تصدح فيه الأغنية.

فبمجرد تشغيل التطبيق سيقوم بتسجيل بضع ثوان من الأغنية ليظهر لنا جميع المعلومات التي تتعلق بها، كاسم الأغنية واسم المطرب أو الفرقة، واسم الألبوم الذي صدرت فيه، وروابط تحميلها من الإنترنت وحتى سنة إصدارها.

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Google Play Music

يتيح لنا هذا التطبيق إمكانية سماع جميع الأغاني المحفوظة في هاتفنا الذكي، وفيه ميزة تختار الأغاني وفقا لشعور المستخدم، كما يسمح بتحميل 50 ألف أغنية عبر حساب غوغل الخاص بالمستخدم وتشغيلها عبر 10 أجهزة مختلفة.

Musi

أبرز ما يميز هذا التطبيق هو الاستمرار في تشغيل أي مقطع على موقع يوتيوب دون الحاجة إلى إبقاء مقطع الفيديو مفتوحا، فيوفر إمكانية الاستمتاع بأغاني يوتيوب أثناء تصفح الإنترنت عبر الهاتف أو أثناء استعمال تطبيقات أخرى، او حتى عندما تكون شاشة الهاتف مقفلة.

Pandora

يعتبر من أفضل تطبيقات الاستماع للموسيقى عبر الهواتف، ويوفر للمستخدم إمكانية اختيار الأغاني وفقا للمطرب الذي يؤديها، كما يعرض على المستخدم أغاني وموسيقى مشابهة للتي اختارها.