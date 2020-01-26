تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأمريكية في هونولولو، بولاية هاواي أن علماءها كشفوا كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بواسطة قمرها الصناعي المخصص لرصد الكواكب "Tess" وأطلقت على الكوكب الجديد الذي يشبه الأرض كثيرا اسم "TOI 700d".



وقالت ناسا إنّ الكوكب الجديد يبعد عن نجم مسافة كافية تسمح بتشكل مياه ووجود حياة على سطحه.

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وحسب وكالة الفضاء الأمريكية فإن هذا الكوكب يبعد عن الأرض مسافة 100 سنة ضوئية فقط، يدور حول نجم صغير نسبيا يصل حجمه إلى نحو 40 بالمائة من حجم الشمس.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار أن ناسا تلقت مساعدة من فلكيين هواة، إذ أن القمر الصناعي "Tess" كان في البداية قدر حجم الكوكب الجديد بأكبر مما هو عليه ودرجة حرارته أعلى، لكن تلميذًا متدربا لدى وكالة الفضاء الأمريكية ضمن مجموعة باحثي قمر "Tess" قد اكتشف خطأ القمر، وأبلغ الباحثين بالخطأ؛ ما ساهم في تصحيح وتدقيق المعلومات حول الكوكب الجديد.

وهذا ليس الاكتشاف الأول من نوعه، حيث سبق وأنّ تم اكتشاف كواكب يعتقد بوجود مياه وإمكانية للحياة عليها.

وأعلن باحثون العام الماضي اكتشافهم بواسطة تلسكوب هابل كوكبًا أكبر من الأرض ثماني مرات ويبعد عنها بـ 110 سنوات ضوئية ورصد العلماء بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب (كيه2-18بي) الذي يشبه الأرض ويدور حول نجم بعيد، في دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي.