هكذا تستعيد صور وفيديوهات 'واتس آب' المحذوفة!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت "واتس آب" ميزة جديدة (بصمت) تتيح لمستخدمي "أندرويد" إعادة تحميل الملفات التي قاموا بحذفها، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو ورسومات GIF ومقاطع الصوت والمستندات.
وفي الماضي، كان بإمكان مستخدمي "أندرويد" استعادة ملفات يصل تاريخها إلى 30 يوما، والتي تختفي من خوادم "واتس آب" بمجرد تنزيلها.
وكجزء من التحديث الأخير، سيحتفظ تطبيق المراسلة الأشهر عالميا بهذه البيانات جيدا الآن، ما يتيح الوصول إليها في أي وقت يريده المستخدم.
ونظرا لأن الشركة تقدم تشفيرا كاملا (بمعنى أنها تشفر محتوى الرسائل حتى لا يتمكن أي شخص، بما في ذلك "واتس آب"، من رؤيتها)، يمكن للمستخدمين الاطمئنان على أن العملية بأكملها آمنة.
وتعد الميزة هذه رائعة لاستعادة الملفات، التي حذفها المستخدم بطريق الخطأ، من ألبوم "واتس آب" في ملف الصور والفيديوهات على الهاتف الذكي.
- كيفية استعادة الملفات المحذوفة على "واتس آب":
يُلاحظ أن خيار إعادة التنزيل متاح فقط للملفات من الدردشات، التي لم تُحذف. وإذا حذف المستخدم المحادثة الأصلية، فسيختفي كل محتواها.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، افتح "واتس آب" على صفحة الدردشات، وابحث عن سلسلة الرسائل التي تحتوي على الملف، الذي تبحث عنه.
وبمجرد تتبع ذلك، ما عليك سوى النقر فوقه لحفظه على الهاتف.
وفي أخبار التطبيق الأخرى، يخطط "واتس آب" لزيادة فترة السماح بحذف الرسالة المرسلة لأكثر من ساعة (68 دقيقة)، في المستقبل القريب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.