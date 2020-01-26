- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغلى فاكهة بالعالم تُباع بألف دولار .. ما قصتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تُعتبر فاكهة الدوريان من الفواكه الأغلى حول العالم، حيث تُباع الثمرة منها بسعر يصل إلى ألف دولار!
السبب وراء ارتفاع سعر هذه الفاكهة يرجع إلى ندرتها، حيث يتم إنتاج 20 ثمرة منها كل ثلاث سنوات
يرجع السبب المسؤول عن ارتفاع سعر هذه الفاكهة إلى ندرتها، حيث يتمّ إنتاج عشرين ثمرة منها منها كل ثلاث سنوات، كما أنها نوع مهجن.
وتشبه فاكهة الدوريان ثمرة الشمام، وهي تحظى بشعبيَّة في جنوب شرق آسيا، وتمتاز برائحتها النفّاذة، وطعمها الذي يشبه زبدة الفول السوداني.
سعر فاكهة الدوريان يعادل ثلاثة أضعاف متوسّط الراتب الشهري لمواطن في إندونيسيا
أخيرًا، عرض أحد المراكز التجارية في إندونيسيا أربع ثمرات من أندر الأنواع حول العالم بسعر خيالي، حيث بلغ ثمن الواحدة 14 مليون روبية أي ما يعادل ألف دولار أمريكي، أي ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الشهري لمواطن في إندونيسيا. وقد لجأ الكثير من المواطنين إلى التقاط صور ذاتيّة (سلفي) مع الفاكهة.
كانت هذه تفاصيل خبر أغلى فاكهة بالعالم تُباع بألف دولار .. ما قصتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.