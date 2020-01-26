أغلى فاكهة بالعالم تُباع بألف دولار .. ما قصتها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تُعتبر فاكهة الدوريان من الفواكه الأغلى حول العالم، حيث تُباع الثمرة منها بسعر يصل إلى ألف دولار!



السبب وراء ارتفاع سعر هذه الفاكهة يرجع إلى ندرتها، حيث يتم إنتاج 20 ثمرة منها كل ثلاث سنوات

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يرجع السبب المسؤول عن ارتفاع سعر هذه الفاكهة إلى ندرتها، حيث يتمّ إنتاج عشرين ثمرة منها منها كل ثلاث سنوات، كما أنها نوع مهجن.

وتشبه فاكهة الدوريان ثمرة الشمام، وهي تحظى بشعبيَّة في جنوب شرق آسيا، وتمتاز برائحتها النفّاذة، وطعمها الذي يشبه زبدة الفول السوداني.

سعر فاكهة الدوريان يعادل ثلاثة أضعاف متوسّط الراتب الشهري لمواطن في إندونيسيا

أخيرًا، عرض أحد المراكز التجارية في إندونيسيا أربع ثمرات من أندر الأنواع حول العالم بسعر خيالي، حيث بلغ ثمن الواحدة 14 مليون روبية أي ما يعادل ألف دولار أمريكي، أي ثلاثة أضعاف متوسط الراتب الشهري لمواطن في إندونيسيا. وقد لجأ الكثير من المواطنين إلى التقاط صور ذاتيّة (سلفي) مع الفاكهة.