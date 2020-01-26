شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يبدأ زيارة إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الخرطوم ، مساء السبت ، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخيم اشتاينر، على رأس وفد من مسئولى الأمم المتحدة؛ للقاء كبار المسئولين السودانيين، خلال زيارة تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وكان فى استقبال المسئول الدولى فى مطار الخرطوم، السفيرة إلهام ابراهيم محمد الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، والسفيرة نادية محمد خير مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان - إن الزيارة تأتى فى إطار السعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التى قدمها البرنامج للحكومة الإنتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى سبتمبر الماضي.



وتهدف الزيارة إلى دعم جهود التنمية المستدامة بالسودان، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الوطنى بالمشروعات التنموية الحيوية، وتنفيذ برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة، وبناء السلام، والمساهمة فى استقطاب دعم المجتمع الدولى للسودان.