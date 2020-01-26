شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يعثر على 96 لغمًا أرضيًا ومواد لصنع المتفجرات بمحافظة قفصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت قوات الأمن التونسية بجبل عرباطة بمحافظة قفصة التونسية على 96 لغمًا أرضيًا ومواد أولية لصنع المتفجرات وذخيرة تعمدت عناصر إرهابية إخفاءها بالمنطقة، وأوضحت وزارة الداخلية التونسية فى بيان اليوم أن المحجوزات تمثلت فى على 390 خرطوشة خاصة بسلاح نارى نوع "كلاشينكوف" ومواد أولية لصنع المتفجرات ، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت إثر الأبحاث المتعلقة بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والتى تمس سلامة التراب الوطنى التى تجريها الجهات المختصة مع أحد قادة ما يسمى بـتنظيم "أجناد الخلافة" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية.

يواصل رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ، مشاورات تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث التقى السبت، ممثلين عن المنظمات والاتحادات التونسية، فيما يستمر الجدل حول تصريحاته أمس بشأن الحزام السياسى لحكومته، والتقى الفخفاخ مع أمين عام الاتحاد التونسى للشغل نورالدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى عبد المجيد الزار، كما استقبل فى ختام مشاورات اليوم رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة راضية الجربى ووفد عن المنظمة النسائية.

وكان الفخفاخ قد صرح، فى رده على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمره الصحفى أمس، بأن حزبى "قلب تونس" و"الدستورى الحر"، لن يكونا ممثلين فى الحكومة القادمة، وإن الرئيس التونسى قيس سعيد لم يُطلَب منه استثناء "قلب تونس"، بل يعتمد اختياره على ما أفرزه الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية؛ ما أثار الجدل بشأن الإقصاء، كما تسبب فى فتح باب الحديث مجددا عن "حكومة الرئيس".