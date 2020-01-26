دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على بدء تطوير هاتف Realme القادم X50 PRO 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Realme قريباً لإطلاق إصدار جديد من هواتف 5G، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الشركة قد بدأت بالفعل في تطوير هاتف X50 PRO 5G، مع توقعات أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار خلال فعاليات MWC القادمة.

رصد في بداية هذا الشهر إصدار جديد من هواتف Realme بنموذج رقم RMX2025، والذي أعتمد مؤخراً في الصين إستعداداً للإعلان الرسمي، ولقد أكدت التسريبات على أن الهاتف يدعم شبكات SA المستقلة وNSA الغير مستقلة في شبكات 5G.

أيضاً جاءت التسريبات الجديدة اليوم عبر صفحة @Mukul Sharma، حيث أشير إلى أن Realme قد بدأت العمل بالفعل على هاتف 5G، كما أكدت الصفحة على أنه الإصدار نفسه الذي أعتمد مؤخراً في MIIT بنموذج رقم RMX2025، ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن هذا الإصدار في مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة، كما ينطلق لاحقاً إلى السوق الهندي.

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من جانب أخر رصد هاتف أخر في AnTuTu إلى جانب هاتف X50 Pro 5G، وقد ظهر الهاتف الجديد بنموذج رقم RMX2071، حيث سجل هذا الإصدار 574985 نقطة في إختبارات AnTuTu للآداء، ومن المتوقع أن يكون إصدار أعلى من سلسلة هواتف X50.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على بدء تطوير هاتف Realme القادم X50 PRO 5G ظهر على التقنية بلا حدود.