«الخارجية» ترشد المسافرين لتجنب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، من عدم أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية بسبب انتشار فيروس «كورونا»، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، والاختلاط بالمرضي، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، مشددة على اتباع كل الإرشادات المعلنة لضمان سلامتهم من «كورونا»، فيما أكدت هيئة الصحة في دبي، أنه لا إصابات بفيروس كورونا الجديد 2019 في الإمارة حتى الآن، ودعت إلى التبليغ الفوري عن كل الحالات المشتبه فيها وتحويلها مباشرة إلى قسم الطب الوقائي، في وقت أعلن فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، في اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم، أمس، أن بلاده تواجه وضعاً خطراً، بعد أن أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 41 شخصاً في الصين، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم معظمهم في الصين.

وأشار إلى أن الفيروس «ينتشر بشكل سريع»، وأكد أن الصين يمكنها «الانتصار في المعركة» ضد الفيروس. وشددت السلطات الصينية على أن المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس يجب أن تكون دقيقة وفورية وواضحة.

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وقررت الحكومة الصينية تعليق الرحلات المنظمة من وإلى الصين اعتباراً من غد الاثنين، كما عززت إجراءاتها لمكافحة الفيروس أمس السبت، عبر نشر الجيش أطباءه في منطقة الوباء، وبناء مستشفى ثانٍ بشكل طارئ للحدّ من انتشار المرض الغامض. كما أعلنت السلطات فرض إجراءات للكشف عن الإصابات في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت هونج كونج حالة إنذار قصوى (طوارئ) واتخاذ إجراءات منهجية في وسائل النقل شمالي وجنوبي البلاد.

وأعلنت دول عدة ظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس، وأكدت اليابان ظهور حالة ثالثة في البلاد، فيما اكتشف ماليزيا أول حالة إصابة، وتم تسجيل إصابتين جديدتين في الولايات المتحدة، وأعلنت أستراليا ظهور أربع حالات، وأكدت فرنسا ثالث إصابة في البلاد.

وأعلنت الأردن وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة عن تسيير رحلات جوية لإجلاء رعاياها من ووهان بالتنسيق مع الحكومة الصينية.