شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية تسابق وتيرة الاحتجاجات لإنجاز بيانها الوزاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”:

مع انطلاق عجلة العمل الحكومي في لبنان إثر انتهاء المراسم البروتوكولية، يشق البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب طريقه مبدئياً نحو إقرار يفترض أن يكون سريعاً ومستوفياً الشروط الداخلية والخارجية، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في الشارع، بينما شددت فرنسا على ضرورة إجراء الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المتظاهرين.

وفي وقت انتهت عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد وأسلافهم، تعكف الحكومة الجديدة على صياغة البيان الوزاري؛ حيث شدد رئيس الحكومة الجديد في المناسبة على وضع خريطة عمل للحكومة، من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية والمطولات والتعقيدات اللغوية والتفسيرات المتناقضة، وأن يعتمد الحقائق والوقائع.

واتخذ المسار الحكومي الجديد في لبنان صفة الاستعجال، لإنجاز البيان الوزاري خلال فترة لا تزيد على الثماني والأربعين ساعة المقبلة، لتدخل اعتباراً من غد (الاثنين) في «أسبوع الثقة النيابية» بها، بما يمنحها سمة الدخول إلى ما يسمّيه أهلها، ميدان العمل الحثيث الذي ينتظرها على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وكذلك إلى ميدان يدفعها إليه المجتمع الدولي، لاختبار مصداقيتها وقدرتها على مقاربة الأزمة التي تعصف بلبنان، ببرنامج عمل جدّي وخطوات إصلاحية نوعية وجريئة، في مختلف القطاعات، من شأنها أن تعيد ثقة الخارج والمستثمرين بلبنان، على نحو ما أكّدت عليه الحركة الدبلوماسية الغربية في اتجاه السراي الحكومي خلال الساعات الماضية. حيث ظلّت السراي الحكومي، مقصداً للسفراء الأجانب في زيارات استكشافية لخريطة الطريق التي ستسلكها حكومة حسان دياب، فيما عُقد لقاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ليل أمس الأول، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس حسان دياب، تمحور البحث فيه حول المسار الحكومي وعملية صياغة البيان الوزاري، وما يتصل بجلستي إقرار الموازنة العامة، والتصويت على الثقة بالحكومة.

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وفيما تبدو لجنة صياغة البيان الوزاري مسرعة لإنجازه بصورته النهائية بشكل سريع، على أن يُقرّ في جلسة يعقدها مجلس الوزراء ربما غداً (الاثنين)، ويُحال إلى المجلس النيابي، عندها يدعو رئيس المجلس إلى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة في منتصف الأسبوع.

وقالت مصادر معنية بالجلسة: إنّه بناء على تطورات المشهد السياسي، والتطورات التي تتسارع في الشارع، فإنّ المتوقع أن تكون جلسة الثقة مزدحمة بعدد طالبي الكلام، خصوصاً من قِبل الكتل النيابية المعارضة للحكومة. وجراء ذلك، قد يتطلب العدد الكبير لطالبي الكلام تمديد الجلسة إلى أكثر من يومين، وخصوصاً أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب، يمنح النائب ساعة إذا ما كان خطابه ارتجالاً، ونصف ساعة إذا كان خطابه مكتوباً، إلا إذا قرّر رئيس المجلس اعتماد صيغة بديلة لناحية تخفيض الوقت لنصف ساعة ارتجالاً وربع ساعة كتابة.

وغرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر «تويتر» قائلاً: «الموازنة هي الخطوة الأساسية لجدية الحكومة في وضع رؤية إصلاحية تعطي إشارة إيجابية للداخل وللمجتمع الدولي، وتشكل مدخلاً لدعم لبنان. وكأن على الحكومة استرداد مشروع قانون الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة، والعمل سريعاً على وضع مشروع جديد يتضمن الأفكار الإصلاحية المطلوبة وجدولة تنفيذها».

وخرجت حشود من المتظاهرين اللبنانيين، أمس السبت، في أماكن مختلفة من العاصمة بيروت، احتجاجاً على شلل الاقتصاد وتردي الخدمات، رغم الإعلان عن حكومة جديدة يرأسها حسان دياب. ووصل المحتجون بالمئات إلى مبنى جمعية المصارف. في ساحة الشهداء ووسط بيروت.

وكانت المظاهرات قد انطلقت في أماكن مختلفة، على أن تكون نقطة التجمع النهائي في وسط بيروت، وتحديداً في ساحة رياض الصلح، على بعد أمتار من مقر الحكومة، حيث تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها من أجل بحث خريطة طريق عمل الحكومة.

من جانب آخر، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، عن «رغبته في تطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني» الناقم على الطبقة السياسية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية «نقل رسالة دعم للبنان، وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق إصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين». والخميس الماضي دعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ «إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة» في لبنان.