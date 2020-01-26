شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية.. أحد حراس التراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمضي لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي قُدماً، في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى صون الموروث الإماراتي الأصيل، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال المتعاقبة، لضمان استدامته.

وتسهم اللجنة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية للإمارات إلى مختلف شعوب العالم؛ وذلك من خلال إطلاقها سنوياً حراكاً ثقافياً وتراثياً من العاصمة وخارجها، يضم باقة من البرامج التراثية والثقافية والبيئية والسياحية والاجتماعية الهادفة، التي تعكس إرث الإمارات وهويّتها الراسخة، وتُروّج لكل ما يختص بتفاصيل حياة المجتمع الإماراتي.

اللجنة التي غرست في جميع فعالياتها «شجرة الغاف»، أيقونة التسامح الإماراتي، وجذبت فعالياتها خلال «عام التسامح» مئات الآلاف من الزوار والحضور، وحققت ملايين المشاهدات والمتابعات.

وجسدت «محمية المرزوم» و«مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور»، مسيرة «الصقار الأول» المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فيما تربع «شاعر المليون» على عرش البرامج الثقافية.

وتُعد فعاليات مهرجان الظفرة 2019 الأضخم منذ انطلاقه، بمشاركة خليجية وعربية وعالمية لافتة في مسابقاته ومزايناته التراثية المختلفة. وعزز «مهرجان ليوا للرطب» قيم الكرم الإماراتي، بينما أكدت مزادات التمور التي تنظمها اللجنة على مستوى الدولة معنى الترحاب والاحترام.

وبالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، عززت اللجنة التواصل المجتمعي من خلال الندوات الثقافية والتوعوية التي تقام في مجلس محمد خلف.

وسلطت اللجنة الضوء على الجزر الإماراتية وتراث أهلها، من خلال «مهرجان الظفرة البحري» و«سباق دلما»، ورعت معرض الصيد والفروسية، وقدمت فرقتها الشعبية أداء جاذباً في مختلف المناسبات الوطنية.

وأكدت اللجنة أهمية صون التراث الثقافي، من خلال مشاركتها في «موسم طانطان» بالمغرب، إلى جانب مشاركاتها في معارض الكتب الدولية، وإصدارات أكاديمية الشعر وإنتاج البرامج المتميزة مثل: «شاعر المليون» و«أمير الشعراء» و«الشارة» الثقافي، و«المغاني» و«المنكوس»، وعرض «الخنجر الإماراتي» و«الدلة الإماراتية» و«أكبر سرود» في العالم.

يواصل برنامج «شاعر المليون» بموسمه التاسع، البحث عن صاحب البيرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الثقافية للجنة الهادفة إلى صون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بعد فرز مشاركات آلاف الشعراء، ضمن مقابلات لجنة التحكيم التي جرت في دول عربية وخليجية، وما تبعه من اختيار قائمة المئة التي ازدادت للمرة الثانية على التوالي؛ نظراً لحجم الإقبال الكبير وقوة المستوى الشعري لدى المشاركين من الشعراء. وبُثت هذه التفاصيل ضمن 5 حلقات تسجيلية عبر قناتي «الإمارات» و«بينونة»، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للبرنامج.

وانطلقت في 24 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول الماضي أولى حلقات البث المباشر للبرنامج من مسرح شاطئ الراحة، وحضرها نحو 2000 شخص، وتابعها الملايين من عشاق الشعر النبطي محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً. وتقام حلقاته كل ثلاثاء في العاشرة مساءً، وعلى مدار 16 أمسية، ختامها في 7 إبريل/‏‏‏نيسان المقبل.

ويواصل «شاعر المليون» إنجازاته خلال 9 مواسم وعلى مدى 14 عاماً (من 2006 حتى 2020)؛ إذ قدم 432 شاعراً من 19 دولة عربية وأجنبية، وذلك بعد أن قابلت لجنة البرنامج أكثر من 14000 شاعر بشكل مباشر في جولاتها التمهيدية، ينتمون إلى 20 جنسية، منهم 987 شاعراً منحتهم أبوظبي فرصة الظهورالإعلامي الواسع للمرة الأولى، عبر اختيارهم ضمن «قائمة المائة»، وقدموا 1250 قصيدة خلال البث المباشر. ومنهم 21 شاعرة وصلت منهن 3 شاعرات من الإمارات والسعودية للمرحلة النهائية، وبحضور نحو 220 ألف شخص من متذوقي الشعر النبطي.

محمية المرزوم

تستقبل محمية المرزوم للصيد بمنطقة الظفرة، والتي تبعد قرابة 120 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي زوارها، وتوفر لهم تجربة التخييم والصيد بالطرق التقليدية لموسم الصيد التقليدي 2019 - 2020، حتى 15 فبراير/‏‏‏شباط المقبل.

وخصصت المحمية في ديسمبر/‏‏‏كانون الأول 2015 كمنطقة لممارسة الصيد بالطرق التقليدية القديمة، وذلك ضمن إطار رؤية واستراتيجية اللجنة الرامية إلى المحافظة على الموروث الثقافي للدولة، وصونه ونقله للأجيال المتعاقبة.

وتستقطب المحمية هواة الصيد بالصقور وبالسلوقي العربي، بالإضافة إلى العديد من العائلات والسياح وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، الذين يختارونها على وجه التحديد؛ لما تقدمه من تجربة نادرة في مجال الصيد التقليدي، بصورة مستدامة، إلى جانب الاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة. وانطلق مطلع نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني الماضي موسم الصيد بالمحمية لعام 2019 /‏‏‏ 2020.

مهرجان الظفرة

حظي مهرجان الظفرة 2019 الذي نظمته اللجنة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، من 9 إلى 25 ديسمبر/‏‏‏كانون الأول الماضي، بمشاركة خليجية وعربية وعالمية لافتة، وحضور عشرات الآلاف من الزوار في مسابقاته ومزايناته التراثية المختلفة، التي تُعد الأضخم منذ انطلاقة المهرجان.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيادة جوائز المهرجان إلى 20 مليون درهم؛ لدعم ملاك الإبل، وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال واسعاً أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان سنوياً، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه نحو 60 مليون درهم.

مهرجان ليوا للرطب

في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، نظمت اللجنة فعاليات الدورة ال 15 من مهرجان ليوا للرطب، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. واحتفى المهرجان بالنخلة ومنتجاتها، وجرت خلاله مسابقات مزاينات الرطب ضمن تسع فئات، بالإضافة إلى عشرات المسابقات التراثية ، إلى جانب مشاركة عشرات الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وتسهم اللجنة في رعاية مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، الذي يقام في أواخر يوليو/‏‏‏تموز سنوياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتنظيم من دائرة التنمية السياحية. كما أسهمت اللجنة في دعم الموسم الرابع من «مهرجان الذيد للرطب»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة من 24 إلى 27 يوليو/‏‏‏تموز الماضي في مركز «إكسبو الذيد» الجديد، وكان «مهرجان ليوا للرطب» رسمياً وللمرة الأولى الراعي الرسمي ل«مسابقة أكبر عذج» في المهرجان.

وأقام مزاد ليوا للتمور في نسخته الخامسة التي تنظمها اللجنة، 5 مزادات بالتعاون مع المجالس المجتمعية التابعة لمكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وسجلت ساحات المجالس المجتمعية أكثر من 350 مزايدة في المزادات الخمسة الرئيسية.

كما نظمت اللجنة، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، خلال العام الماضي، العديد من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والأدبية والثقافية وغيرها، وذلك في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة.

منافسات بحرية

احتفاء بموروث الإمارات الثقافي الذي يجمع بين البحر والصحراء، نظّمت اللجنة «مهرجان الظفرة البحري» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. المهرجان استمر 10 أيام على كورنيش مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، من 11 إلى 20 إبريل/‏‏‏نيسان الماضي، وتضمن عشرات الفعاليات.

ونظمت اللجنة بجزيرة دلما في منطقة الظفرة، «مهرجان سباق دلما» الذي تضمن أكبر سباق بحري للمحامل الشراعية التراثية في المنطقة والعديد من السباقات.

معرض الصيد والفروسية

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شاركت اللجنة في فعاليات الدورة ال 17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات. واستعرضت اللجنة أنشطتها من خلال أركان مميزة.

معارض وإصدارات

كشفت اللجنة، خلال مشاركتها في النسخة ال 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، عن كتاب باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان «زايد». والكتاب الذي أصدرته مجلة شواطئ، أحد إصدارات اللجنة، يرسم من خلال خمسة فصول خطوط رحلة الحياة الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقدمت الأكاديمية نحو 200 إصدار متخصص في الشعر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإصدارات الجديدة في السنة الماضية.



مشاركات خارجية



أشرفت اللجنة على جناح الإمارات في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «موسم طانطان» بالمغرب، ذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي، منها الاتحاد النسائي العام، واتحاد سباقات الهجن، وذلك من 14 إلى 19 يونيو/‏‏حزيران الماضي.



الخنجر و«أكبر سرود»



قدمت اللجنة خلال مشاركتها في مهرجان سلطان بن زايد التراثي، مبادرة الخنجر الإماراتي الذي يُعد جزءاً من زي الأجداد والآباء. وعرضت اللجنة أكبر «سرود» في العالم خلال مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، وسجل في موسوعة جينيس خلال أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي.



مزاينة الصقور



نظّمت اللجنة «مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019»، وذلك في موقع مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور في ميدان نادي أبوظبي للصقارين، وبمشاركة مئات الصقارين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وضم موقع المزاينة معرضاً لأكثر من 40 صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي كان يوليه للصقور والصقارة.



برامج



مع بداية رمضان الماضي، انطلق برنامج «الشارة» الثقافي بموسمه العاشر، والذي تنتجه اللجنة وشركة أبوظبي للإعلام، و قدم باقة من الأسئلة التراثية المشوقة التي تحمل في طيّاتها العديد من العادات والتقاليد، والمهن المرتبطة بالبر والبحر والموروث الشعبي للإمارات، وذلك بالتزامن مع انطلاق برنامجي «أمير الشعراء» و«المنكوس».

وبدأ برنامج «المغاني» الذي تنتجه اللجنة وشركة أبوظبي للإعلام، بتسليط الضوء على الحركة الثقافية والفنية الإماراتية، والساحتين الشعرية والطربية. و جاء الموسم الجديد من برنامج المغاني بالتزامن مع النسخة التاسعة من برنامج «شاعر المليون» 2019/‏ 2020.

وأعلنت اللجنة عن إطلاق برنامج وثائقي يبث عبر قناة «بينونة»، يستعرض مسيرة الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، رحمها الله، المعروفة باسم «فتاة العرب»، وكانت الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب لعام 2019.

وأطلقت اللجنة مع بداية العام الماضي الموسم الأول من برنامج «المنكوس»، الذي يأتي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل. وسَلّط البرنامج الضوء على أحد ألحان الشعر النبطي، ضمن حلقتين تسجيليتين و8 حلقات مباشرة.

وخلال الفترة ذاتها، بدأت حلقات البث المباشر للموسم الثامن من برنامج «أمير الشعراء» الذي تنظمه اللجنة في مسرح شاطئ الراحة، وذلك من خلال 3 حلقات تسجيلية، و10 مباشرة.