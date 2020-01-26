«صحة دبي»: لا إصابات بفيروس كورونا الجديد 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

دعت هيئة الصحة في دبي، الجهات الصحية في الإمارة إلى التبليغ الفوري عن كل الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة بفيروس كورونا الجديد 2019، وتحويها مباشرة إلى قسم الطب الوقائي. وحددت الهيئة عبر تعميم أصدرته، أرقام الهواتف الخاصة للإبلاغ عن الحالات 00971562253800 و00971562256769، أو الإبلاغ الإلكتروني عبر موقعها الخاص، أو من خلال تطبيقها الذكي.

وأكدت الهيئة عدم رصد أي إصابة بالمرض في الإمارة، وطالبت بضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه في إصابة أي شخص بالفيروس، الذي لم يثبت حتى الآن وجود علاج أو لقاحات له، فيما تشير معلومات إلى أن الفيروس انتشر خارج الصين في دول عدة، منها تايلاند واليابان، وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتم تحديد أعراض وعلامات سريرية تظهر على المصاب، تشمل ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، والتهاباً رئوياً، خاصة للأشخاص الذين زاروا الصين قبل 14 يوماً قبل ظهور الأعراض.

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وبينت الهيئة ضوابط عدة لمكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية، تتضمن نظافة وتطهير اليدين، وتفعيل محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق والمنشآت الصحية، لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بمرض تنفسي حاد، وارتداء قناع N95 واختباره بشكل مناسب، وحماية العينين بارتداء نظارات واقية، أو درع الوجه، وقفازات ومريلة غير منفذة للسوائل.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم إجراء الاختبارات المعملية لnCOV2019 في المختبرات الوطنية فقط، لذلك يجب إرسال جميع العينات المشتبه فيها إلى مختبرات هيئة الصحة بدبي، ويتم إجراء الاختبار لتأكيد الحالات المشتبه فيها والمخالطين للحالات المؤكدة. وشدد قسم الطب الوقائي بصحة دبي على مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية، أن يكونوا أكثر يقظة عند التعامل مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض السابقة.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الهواء، والمنقولة عن طريق التلامس أثناء التعامل مع أي مريض أو جثة متوفى مصاب بأعراض الفيروس.

وبيّن التعميم طرق جمع العينات ونقلها، حيث نصحت باستخدام عينات الجهاز التنفسي السفلية، أما إذا لم تكن لدى المرضى علامات أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي السفلي، أو كانت عينات الجهاز التنفسي السفلي غير ممكنة أو موضحة سريرياً، فيجب جمع عينات البلعوم الأنفي بالطريقة المتبعة في عينات فيروس الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس).

وأوضحت الهيئة أنه يتم التنسيق حول نقل العينات لهيئة الصحة بدبي مع وحدة علم الميكروبات ومكافحة العدوى في مختبر الفيروسات بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال التابع للهيئة.