«إسرائيل» تبعد خطيب الأقصى وتصيب 23 في القدس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلّمت مخابرات الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر أمس، الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية الفلسطينية العليا، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، قراراً؛ يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة 4 أشهر. وأوضح الشيخ عكرمة صبري أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في الثانية فجراً، وسلمته قراراً يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة 4 أشهر، واستدعته للحضور؛ للتحقيق مجدداً في مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقال الشيخ عكرمة صبري: «إن هذه تصرفات انتقامية؛ هدفها تكميم الأفواه، فهم لا يريدون أي شخص يعترض على تصرفاتهم في الأقصى المبارك، وهي ضمن المحاولات؛ للهيمنة على الأقصى».

وسلّمت شرطة الاحتلال الشيخ صبري، الأحد الماضي، أمراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع؛ بتهمة التحريض خلال خطب الجمعة.

ولكن الشيخ صبري رفض اتهامه بالتحريض، مشدداً على أنه يوضح الأحكام الشرعية، والموقف الإسلامي من ممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام.

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وأمس الأول الجمعة، كسر الشيخ صبري أمر الإبعاد، ودخل المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة الجمعة على الرغم من محاولة شرطة الاحتلال منعه من الدخول. وصعّد الاحتلال، في الأشهر الماضية، من قرارات الإبعاد لمصلين في المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أشهر. وأكد مقدسيون ضرورة وضع خطة وبرنامج؛ لكسر قرارات الإبعاد عن الأقصى، والتي طالت هيئات دينية وموظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية إضافة إلى نشطاء مقدسيين وفتية ونسوة.

على صعيد متصل، أصيب 23 فلسطينياً عقب قمع الاحتلال لمسيرة شارك بها المئات؛ لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل قيس أبو أرميلة (8 سنوات)، والذي اختفت آثاره في بيت حنينا بالقدس عصر الجمعة، ووجد جثة هامدة صباح أمس. وقالت «جمعية الهلال الأحمر» الفلسطيني، إن طواقمها نقلت عدداً من الإصابات؛ لتلقي العلاج في المستشفيات، فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية.

وأعلنت مصادر طبية في مدينة القدس، وفاة الطفل قيس، بعد العثور عليه في مجمع مياه الأمطار بالقرب من منزله في بيت حنينا.

وأصدر «الحراك الوطني الاجتماعي» في القدس بياناً حمّل البلدية وسلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة الطفل؛ «بسبب تركهم مجمع مياه عميق وخطر بدون تغطيته، أو ضمان أي احتياطات للسلامة العامة، وخاصة أنه يقع في منطقة حيوية مزدحمة بها مجمعات تجارية وملاعب ومدارس للأطفال، وعمارات تجارية قريبة». (وكالات)