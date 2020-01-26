الإمارات تتسلم رئاسة «المنتدى العالمي للهجرة والتنمية» 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



تسلمت دولة الإمارات رسمياً، رئاسة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2020 لتكون أول دولة خليجية تترأس المنتدى الذي يضم في عضويته 190 دولة.

جاء ذلك في ختام أعمال القمة الثانية عشرة للمنتدى، التي انعقدت في العاصمة الإكوادورية كيتو، من 20 إلى 24 يناير؛ حيث تسلم ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد الدولة، موقع الرئاسة من سانتياغو شافيز، نائب وزير الهجرة الإكوادوري، وسط ترحيب كبير من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين، في الدول الأعضاء في المنتدى، وممثلي المنظمات العالمية المعنية بقضايا الهجرة والعمل، والمنظمات غير الحكومية والقطاع والخاص.

وأشاد الهاملي، في كلمة له خلال حفل الختام، بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الإكوادور خلال ترؤسها للمنتدى. كما ثمن جهود حكومات الدول التي تعاقبت على رئاسته، منذ انطلاقه عام 2007.



مسيرة المنتدى

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وأكد أن «حرص الإمارات على تعزيز مسيرة المنتدى، بالبناء على المنجزات التي حققها منذ انطلاقته، وفقاً لرؤية واضحة تعكس الرغبة المشتركة في الانتقال به إلى مرحلة جديدة، بما يمكن الدول الأعضاء من التعامل مع التحديات المرحلية والمستقبلية لقضايا الهجرة والعمل والتنمية».وأوضح أن البرنامج الذي أعدته دولة الإمارات لمدة رئاستها، يشكل خارطة طريق للمنتدى على مدار عام؛ حيث يتضمن البرنامج، حزمة من القضايا المهمة التي تستدعي النقاش المستفيض، والتوافق عليها؛ حيث يأتي مستقبل الوظائف وعلاقات العمل في ظل المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، في مقدمة هذه القضايا التي تشمل النقاش في توثيق مهارات العمالة المتنقلة، والاعتراف بها بين دول الاستقبال والإرسال، فضلاً عن الاستفادة من التكنولوجيا في حوكمة التنقل، وبناء منهجية لصياغة الشراكات الهادفة إلى تعظيم الفوائد التنموية لتنقل العمالة.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مناقشة آليات تعزيز إجراءات الحماية للعمال المتنقلين بين الدول، والحد من التنقل غير النظامي للعمال، بالتشجيع على اتباع إجراءات التنقل النظامي، حفاظاً على الحقوق العمالية.



توسيع الشراكة



وأضاف الهاملي: «إن توسيع الشراكة، سيكون العنوان الأبرز للمنتدى 2020؛ حيث ستنظم ستة اجتماعات إقليمية في العالم، لمناقشة هذه القضايا من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، بالتوازي مع تطوير الشراكة مع المسارات الإقليمية ذات العلاقة».وأعلن عن تنظيم القمة الثالثة عشرة للمنتدى، في دبي خلال يناير من العام المقبل «قمة دبي 2021» التي ستناقش مخرجات النقاشات الإقليمية الستة، بالمشاركة مع المسارات التشاورية الإقليمية التي ستجرى حيال القضايا المدرجة في البرنامج الذي أعدته الإمارات للمنتدى 2020.

وقال إن انعقاد «قمة دبي 2021»، يأتي بالتزامن مع انعقاد «إكسبو 2020» الذي يستمر ستة أشهر؛ حيث يسعى الحدثان العالميان إلى تحقيق التواصل بين الشعوب، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية جمعاء.وأشاد رؤساء وفود الدول الأعضاء والمشاركون في الجلسة الختامية، برؤية المنتدى 2020 وبرنامج عمله، مؤكدين ثقتهم التامة بقدرته في ضوء رئاسة دولة الإمارات على التعامل مع التحديات المرحلية والمستقبلية بالشكل المطلوب.والتقى الهاملي، مع أنطونيو فيتورينو، مدير المنظمة الدولية للهجرة، على هامش أعمال القمة.واستعرض اللقاء، برنامج عمل المنتدى 2020، تحت رئاسة دولة الإمارات؛ حيث أكد الجانبان حرصهما على التعاون بما يسهم في إنجاح أعمال المنتدى.

كما عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود السعودية ومصر الشقيقتين، وهولندا والسويد وسويسرا وألمانيا وكندا وأستراليا، أكد فيها أهمية التعاون والشراكة، بما يسهم في إنجاح أعمال منتدى 2020.