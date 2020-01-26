شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد إقامة العمالة المساعدة..رحلة معاناة يذكي نارها ارتفاع الكُلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق : محمد ياسين

بعد تطبيق اللائحة الجديدة للعمالة المساعدة، التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي حددت الراتب ب25 ألف درهم شرطاً لاستقدام العمالة من دول عدة، وزيادة مدة إقامة العمالة المساعدة لعامين للمقيمين أسوة بالمواطنين، طالب عدد من المقيمين بإعادة النظر في مدة إقامة العمالة المساعدة؛ لتقليل المراجعات؛ والتخفيف عن الأسر فيما يخص الإجراءات؛ كون بعض الأسر لديها عمالة مساعدة استمرت في خدمتها لفترات طويلة، وترغب في الاستمرار لدى الأسر ذاتها.

وتمنوا أن تكون الإقامة الخاصة بالعمالة المساعدة في المنازل مدتها أطول، وأن يصحب تمديد فترة الإقامة وجود تخفيض في كلفتها التي تبلغ نحو 11 ألف درهم للعام الواحد، ومساواتها بكُلفة جلبها للمواطنين التي تبلغ نحو 4000 درهم للعام، الأمر الذي يسهم في مزيد من الاستقرار للأسر المقيمة، ويخفف الأعباء الخاصة بالعمالة المساعدة في المنازل، مؤكدين أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد المواطن والمقيم، مشيدين برؤية القيادة الحكيمة التي وضعت دولة الإمارات في صدارة الدول في كافة المجالات.

أكد أحمد سمير، (مشرف مبيعات)، أهمية الحاجة للعمالة المساعدة التي أصبحت ضرورة وليست من باب التفاخر كما يعتقد البعض؛ حيث إنها تسهم في الاستقرار الأسري؛ لما تقوم به من خدمات؛ لكن في نفس الوقت فإن كثرة الإجراءات الخاصة بإقامتها؛ ترتب أعباء كثيرة عند الاستعانة بتلك العمالة، لافتاً وعلى الرغم من وجود مراكز تدبير التي سهلت من استقدام العمالة المساعدة فإن كُلفة إقامة العمالة المساعدة؛ تعرقل تيسير استقدامها.

وأشاد بتطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة باستقدام العمالة المساعدة الخاصة بالمقيمين، والتي زادت من خلالها فترة إقامة العمالة المساعدة لعامين، ومساواتها بفترة إقامة العمالة المساعدة للمواطنين، متمنياً أن تصبح الإقامة لمدة خمس سنوات؛ للمساهمة في مزيد من الاستقرار الأسري والوظيفي؛ حيث يتطلب تجديد إقامة العمالة المساعدة المزيد من المراجعات الخاصة بتجديد الإقامة لتلك الفئة، فضلاً عن تجديد إقامة العائلة التي تجدد كل عامين أيضاً.

وثيقة تأمين

فيما قالت أمينة بن عيسى، (موظفة)، أنها تفضل الاستعانة بالعاملة المساعدة بنظام الساعة بشكل أسبوعي على أن تستقدم خادمة على الرغم من الحاجة إليها؛ بسبب شروط وإجراءات تجديد الإقامة للخادمة، فضلاً عن متابعتها تجديد إقامة أفراد أسرتها.

وفيما يخص معايير استقدام العمالة المساعدة، والتي تتضمن شرط الراتب الشهري للأسرة 25 ألف درهم، أوضحت أنه معيار جيد؛ للتأكد من أن الأسر قادرة على توفير حياة كريمة للعاملين لديها؛ لكنه مبالغ فيه، وقالت: نتطلع أن تزيد فترة الإقامة للمقيمين والعمالة المساعدة لخمس سنوات، مع تقليل كُلفة استقدام العمالة المساعدة؛ للتخفيف من الأعباء المادية، وتخفيف العبء عن المقيمين، وتفعيل وثيقة تأمين ضد هروب الخادمات.

زيادة مدة إقامتها

واتفقت نجلاء قويدر، مع مطلب أمينة فيما يخص زيادة مدة إقامة العمالة المساعدة في الدولة على أن تشدد العقوبة على العمالة الهاربة، موضحة أنها استقدمت عاملة؛ لمساعدتها في الأعمال المنزلية، وبعد عدة أشهر من العمل لديها غادرت المنزل، الأمر الذي كلف الأسرة مزيداً من الأموال؛ لاستقدام عاملة أخرى.

وأضافت: إنها بالصدفة وجدت نفس الخادمة في أحد الأيام متواجدة في الدولة، وتعمل بشكل قانوني؛ بعد أن سوت وضعها؛ عبر مغادرة الدولة، والعودة مرة أخرى بتأشيرة عمل جديدة، مشيرة إلى أنها بعد الحديث مع المساعدة عللت تركها العمل بوجود فرصة أفضل للعمل براتب أكبر، مؤكدةً أن وجود ضوابط تحدد عمل العمالة المساعدة بمدة لا تقل عن عامين، يحد من ممارسات تلك الفئة من إهدار الأموال، وتحمي طرفي المعادلة، وتحفظ حقوق المقيم.

زيادة الكُلفة

وأكدت ريما هاني أن حكومة دولة الإمارات تفاجئنا بشكل مستمر بقوانين وقرارات تزيد من الرخاء والرفاه للمواطن والمقيم، مشيرة إلى قرار تمديد تأشيرة السياحة لتصبح خمس سنوات لجميع الجنسيات حتى تمكن أفراد العائلة والأصدقاء من زيارة وطننا الثاني، ورؤية التطور والحداثة والأمن والاستقرار الذي نحيا فيه.

وأكدت ضرورة النظر إلى كُلفة إقامة العمالة المساعدة التي تزيد على 11 ألف درهم للعام الأول، ونحو 7 آلاف درهم للتجديد، مشيدة بتطبيق اللائحة التنفيذية للعمالة المساعدة، متمنية أن تخفض الكُلفة لتتساوى بالعمالة المساعدة لدى المواطنين التي لا تزيد على 4 آلاف درهم كل عامين، مؤكدة أنها فضلت التنازل عن العمالة المساعدة على الرغم من الحاجة إليها؛ بسبب زيادة الكُلفة.

وقالت: إن كُلفة إقامة العمالة المساعدة تعد عائقاً كبيراً لاستقدامها على الرغم من أنها تعد ضرورة في ظل عمل الزوجين، وعدم تفرغهما لأعمال المنزل، مشيدة بفكرة مراكز «تدبير» التي أتاحت مزيداً من الفرص؛ للاستفادة من العمالة المساعدة.

هروب الخادمة

فيما سرد مهند طلال قصة شقيقه الذي استقدام خادمة من دولة آسيوية، وتكبده كُلفة كبيرة فضلاً عن راتبها المرتفع؛ بسبب خبرتها في تربية الأطفال، خاصة وأن طفليه بحاجة لرعاية خلال فترة التواجد بالعمل؛ حيث عملت الخادمة ستة أشهر وبعدها طالبت إجازة طارئة، وسمح لها بالسفر؛ لكنها لم تعد، وتكبد عناء استقدام أخرى للحاجة إليها، وفقد ما تم صرفه لاستقدام الأولى.

وبيّن أن تطبيق نظام الإقامة لعامين خطوة مهمة في استقرار المقيمين، كما أنه يتيح الفرصة لهم للابتكار في وطن جذب الكفاءات، وتابع: نعيش في دولة الإمارات منذ سنوات عدة، ونشعر أننا في وطننا الثاني الذي وفر لنا كافة الإمكانات والفرص للنجاح والاستقرار، ونتطلع لأن تصبح مدة الإقامة للمقيم أطول، الأمر الذي ينعكس علينا بمزيد من الاستقرار.

فيما طالب محمد علي (مهندس) بتشديد العقوبات على الخادمات الهاربات، ووضع شروط تعنى بزيادة تنظيم سوق العمالة، ووضع شرط العمل لفترة عامين ليتم بعدها اختيار إذا كانت الخادمة ترغب في الاستمرار أو الانتقال لعمل آخر، مشيراً إلى أنه استغنى عن الخادمة، واستعان بإحدى المربيات في نفس المبنى، كما استفاد من العروض التي تقدمها شركات التنظيف المنزلي؛ للتخلص من تلك الأعباء.

ضرورة وليست ترفاً

Advertisements

في حين أكدت مها رومية أن استقدام الخدم عبر مراكز «تدبير» التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين فكرة متميزة؛ حيث وفرت عمالة مدربة؛ لكن استقدام تلك العمالة أصبح يشكل عبئاً مادياً كبيراً، مطالبة بضرورة إعادة النظر في كُلفة استقدام الخادمات والعمالة المساعدة في المنزل، ومساواة استقدام تلك العمالة للوافد بالكُلفة المادية المترتبة على المواطن.

وأوضحت: إن إجراءات تجديد إقامة الخادمة باتت تشكل عبئاً على الأسرة؛ لما يتطلبه من مراجعات وإجراءات مُكلفة، موضحة أن العمالة المساعدة في المنزل أصبحت ضرورة وليست من قبيل الترف؛ كون العمل يلتهم جل الوقت، والتفرغ لتربية الأبناء والقيام بكافة متطلباتهم أصبح أمراً صعباً جداً. وتابعت: أصبح الأمر أصعب في استقدام العمالة المساعدة في المنزل؛ بسبب شرط الاستقدام الجديد والخاص بزيادة راتب الأسرة ل25 ألف درهم شهرياً؛ لجلب العمالة، الأمر يسبب المزيد من العراقيل الخاصة بجلب العمالة.

زيادة التكاليف

وتساءلت مانيش بوتيل عن سبب وضع بعض الشروط الخاصة بالعمالة المساعدة للمقيم وزيادة الكُلفة في حين أن العمل واحد، والراتب الذي تتقاضاه الخادمة في الحالتين واحد؟ ولماذا يوضع المقيم تحت ضغط طول الإجراءات وضغط المصروف؛ لاستقدام خادمة أو معاونة منزل للمساعدة في تربية الأبناء أو تنظيف المنزل خاصة وأن هناك قوانين تحكم العلاقة بين المستقدم سواء كان المستقدم من المقيمين أو المواطنين؟

ومن ناحية أخرى، بيّنت أن الحاجة للخادمة تعد مطلباً رئيسياً للعيش والحياة في دولة الإمارات؛ كونها مساعدة في تربية الأبناء وتنظيف المنزل، مؤكدة سعادتها في العيش في دولة الإمارات الوطن الثاني، مطالبة بمساواة تكاليف الاستقدام، وتخفيف القيود الخاصة باستقدامهم؛ لتتمكن الأسر من الاستفادة من معاونة الخادمات في المنزل؛ كون أن أغلب الأسر هي أسر عاملة تحتاج إلى خدمات العمالة المساعدة.

زيارة ميدانية

”الخليج 365” اختارت أحد المراكز عشوائياً وقمنا بزيارته كعملاء لنستفسر حول الباقات المقدمة وأيضاً إجراءات الكفالة الخاصة بالمواطن والمقيم، وبالنسبة للباقات الخاصة بالعمالة المساعدة ووجدنا بعد الجنسيات المتاحة مثل الفلبين وأثيوبيا التي فتحت الاستقدام قانونياً منذ فترة وأيضاً بعض الجنسيات الإفريقية، لنجد باقات متنوعة منها ما هو على الكفالة الشخصية للباقة التقليدية ورسومها تراوح بين 6000 درهم إلى 17000 درهم لجميع العائلات وخاصة للمواطنين الذين يرغبون في أن تكون العاملة على كفالتهم الشخصية وتكون كلفتها 4 آلاف درهم شاملة لمدة سنتين، أما بالنسبة للمقيم فسعر الكفالة يبلغ نحو 11 ألف درهم لسنة واحدة فقط شاملة 2000 كضمان يسترجعها بعد إلغاء إقامة العاملة.

باقات مرنة

ويوفر مركز «تدبير» باقة أخرى مرنة، وتكون على كفالة المركز للمقيمين وأيضاً لبعض فئات المواطنين؛ حيث يمكن للعائلات زيارة المركز ومقابلة عدد لا بأس به من العاملات في مراكز «تدبير» وهم على كفالة المركز لعقد تصل مدته إلى سنتين مع إمكانية تغير العاملة عدة مرات لكامل مدة العقد؛ حيث إن العائلة غير ملزمة بدفع راتب الخادمة أو تذكرتها أو إقامتها وهذا إجراء سهل؛ لأن العائلة ستدفع مبلغاً شاملاً للمركز يبدأ من 2300 درهم حسب مهارة العاملة وجنسيتها.

كما تقدم مراكز «تدبير» الباقة المؤقتة. والتي تمكن الأسر من الاستفادة عبر تجريب العاملة على كفالة المركز لمدة 6 أشهر ومن ثم انتقالها على كفالة الأسرة، وأيضاً الباقة المؤقتة التي تسمح للعائلات بالاستفادة من مدبرة منزل أو مربية أطفال مؤقتة بالساعات والأيام.

قمنا بمقابلة بعض العاملات بالمركز وتبين أنهن يتلقين مختلف التدريبات والإسعافات الأولية من المركز بشكل يومي؛ ما يحسن من مهارة وصورة العمالة المساعدة عن ذي قبل.

مراكز تدبير

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز «تدبير» التي بلغ عددها 50 مركزاً، منتشرة في جميع الإمارات؛ لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل؛ من حيث فتح ملف للمتعامل، واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما وإلغائهما والإبلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال مستندات العمالة المساعدة والكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية وتثبيت الإقامة إضافة إلى استلام العمالة المساعدة عند وصولها إلى الدولة، وتوفير السكن لها قبل تسليمها لمقر العمل.

كما تشمل الخدمات توفير مركز دعم متخصص؛ لضمان توازن العلاقة بين طرفي العلاقة وتوجيه وتوعية الطرفين بالحقوق والواجبات، وتوجيه وإرشاد المتعاملين؛ لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.

تعويض الأسر

طالبت بعض الأسر بحرمان لكامل فترة العقد في حال رغبة الخادمة في الاستقالة أو لم ترغب في الاستمرار في العمل بعد تكاليف الإقامة والتوظيف، ما ينتج عنه حدوث ضرر للكفيل بعدم استرجاع أي مستحقات مدفوعة وخسارته للتكاليف.

كما أكدوا ضرورة ضمان استمرار الخادمة لعامين على أقل تقدير؛ لتعويض التكاليف الخاصة بالإقامة، وطالبوا بحرمان العمالة المساعدة الهاربة أو التي لا تكمل مدة الاتفاق المبرم.

وطالبوا بتفعيل وثيقة تأمين التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تغطي الهروب ونهاية مستحقات الخدمة وكذا وفاة العامل.