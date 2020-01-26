«استشاري» الشارقة يقر مشروع قانون «الرعاية»

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عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جلسته الرابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، وذلك بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وأحمد الميل الحمادي مدير الدائرة، كما حضرها المستشار القانوني عيسى بن حنظل من الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، وعائشة محمد السويدي رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وأقر المجلس مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات.

وأشار علي ميحد السويدي إلى أهمية موضوع مشروع القانون. وقال: إن مشروع القانون مهم وشامل ولأهميته الكبيرة نضعه على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنه مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في الإمارة والدائرة منوط بها تطبيق أحكام مواده وبنوده.



إنجاز المهام



وأشادت عفاف السويدي بجهود المجلس وتعاونه مع الدائرة في إنجاز مهامها وأشارت إلى أهمية مشروع القانون لكونه يمثل إحدى أهم ركائز اهتمام إمارة الشارقة، وفق رؤية حاكم الشارقة بالإنسان.

بعدها ناقش أعضاء وعضوات المجلس مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس، والتي ألقته العضوة موزة مطر بن دلموك الكتبي مقررة اللجنة،

وتبادل أعضاء وعضوات المجلس مع ممثلي دائرة الخدمات الاجتماعية الآراء في مختلف مواد مشروع القانون، وتطرقوا إلى مختلف الأعمال والمهام التي تتولاها الدائرة، لتعزيز دورها واختصاصاتها في مجال فاقدي الرعاية الاجتماعية والإشراف على تلك الفئة.

وأعلن الأمين العام للمجلس قبل رفع الجلسة عن الجلسة القادمة، حيث ستُعقد يوم الخميس الموافق 6 فبراير/ شباط من عام 2020م وستناقش مشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة.