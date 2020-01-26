يهــود مصــر في العصــر الإســلامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يسعى د. عمر مصطفى لطف في هذا الكتاب الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان «الحياة التعليمية ليهود مصر في العصر الإسلامي» إلى إلقاء الضوء على فترة متميزة من الحضارة الإسلامية في مصر بمؤسساتها العلمية والثقافية، وإضافاتها الحضارية لتاريخ مصر وللحضارة الإسلامية، وذلك من خلال عرض أحد الجوانب التعليمية فيها، وهو تعليم يهود مصر، منذ بداية الدولة الفاطمية في مصر حتى سقوط مصر في أيدي العثمانيين (923ه- 1517م).

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كانت مصر من جملة الأقطار الإسلامية التي طالتها ظاهرة الدول المستقلة، في العصر العباسي الثاني، على الرغم من قربها من مركز الخلافة العباسية (بغداد) لكن بسبب تاريخها القديم ومواردها الكبيرة، فقد أغرت من يتولى إمارتها بالتفكير في الاستقلال بها، خاصة أن الطابع المركزي بها جعل من يسيطر على عاصمتها، يسيطر في الأغلب على مصر كلها، حيث تميزت الدول المستقلة في مصر بالتجانس والتناغم بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط ويهود في تجانس اجتماعي خاص.

أما الفترة التي يؤرخ لها هذا الكتاب، فهي منذ بداية الدولة الفاطمية حتى نهاية العصر المملوكي ودخول العثمانيين إلى مصر، وفي ظل الحكم الإسلامي لمصر ظهرت حضارة مصرية انصهرت في بوتقتها ديانات وعرقيات مختلفة، ولم تعرف الحضارة المصرية تمييزا بين الديانات والأعراق الوافدة على المجتمع المصري عبر تاريخه، وكان من فئات هذا المجتمع طائفة اليهود.

وفي العصر المملوكي حرص سلاطين المماليك على التزام جانب العدالة تجاه اليهود، وحسن العلاقة بينهم (باستثناء بعض الحوادث العارضة التي تزول بزوال سبب حدوثها)، وعاش اليهود في المجتمع المصري كجزء لا يتجزأ منه، يتفاعلون معه، ويؤثرون فيه ويتأثرون به، وشاركوا في الأحداث الجارية مشاركة فعالة.