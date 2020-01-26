تفاهم بين «قانونية» و«موارد» دبي بشأن «الدبلوم المهني»

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وقعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمقرها بديوان سمو الحاكم، مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بشأن التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة «الدبلوم المهني القانوني»، لتأهيل القانونيين العاملين في حكومة دبي، وهي إحدى مبادرات «قانونية دبي» التي تهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين العاملين بالقطاع القانوني في الإمارة. وقع المذكرة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتضمنت الإطار العام الذي يحكم أسس التعاون المشترك بين الطرفين في تحقيق أهداف الدبلوم.

وقال د. بالهول إن المذكرة تأتي في إطار مهام الدائرة واختصاصاتها بشأن تأهيل القانونيين وتدريبهم من خلال تنظيم البرامج التدريبية في كافة التخصصات القانونية، لتوفير أقصى فرص استفادة الجهات الحكومية من القانونيين العاملين بها.

وأكد الفلاسي، أن دائرة الموارد البشرية، ملتزمة بتطوير أطر الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بهدف الارتقاء بأداء القطاع الحكومي، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.