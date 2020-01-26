الطبول اليابانية تنبض في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت مؤسسة الشارقة للفنون، مساء أمس الأول في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، العرض الفني الياباني «أنغام الطبيعة: نبضات قلب من اليابان» الذي أمتع الحضور بنغمات القرع على الطبول ناقلاً الثقافة اليابانية المعاصرة عبرها.

وقدم الفنان إيتيتسو هاياشي العرض بأسلوب فريد عبّر عن إمكانياته في ابتكار فن جديد معتمد على إبداعاته وبراعته الخاصة، محرراً هذا النمط الموسيقي من تقليديته، لكنه لم يخل من الروح الناقلة للثقافة اليابانية ذات الفرادة الفنية.

ويعتبر القرع على الطبول من الثقافة اليابانية الفنية القديمة التي تمزج إيقاعاتها بين النغم القوي والحركة الجسدية المتناغمة، ما يبث في النفوس الإثارة والقوة.

ويأتي العرض ضمن معرض «تراكيب الرنين: فن الصوت والأداء الياباني» الذي يقام حتى 15 فبراير/‏‏ شباط المقبل ويتضمن مجموعة من عروض الأداء الراقصة والموسيقية التي تستلهم التقاليد اليابانية، وتحاول أن تطرح أسئلة حول الصلات والتأثيرات غير المرئية بين الآلة والإنسان.

دعت مؤسسة الشارقة للفنون محبي الفنون الأدائية والموسيقية إلى حضور عرض الفنان مين تاناكا «لوكاس فوكاس» الخميس والجمعة المقبلين في ساحة المريجة، والذي يقدم خلاله الراقص الارتجالي عرضاً أدائياً يمزج بين المعاصرة وروح الطبيعة. ويقدم الفنان كييتشيرو شيبويا الجمعة المقبل في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، أوبرا آلية بعنوان «جمال مخيف» يؤديها روبوت يطلق عليه «آلتر3»، برفقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية.