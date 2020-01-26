توصيل الكهرباء لـ 1741 مشروعاً جديداً بالشارقة

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، توصيل خدمات الكهرباء لعدد 1741 مشروعاً جديداً خلال عام 2019 من مختلف الفئات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية على مستوى مدينة الشارقة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتلبية طلبات توصيل الكهرباء في أسرع وقت، وفق أفضل نظم الأمن والسلامة.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن الهيئة مستمرة في تطوير شبكات ومحطات توزيع الكهرباء في كافة مناطق إمارة الشارقة، بحيث لا تستغرق الفترة المحددة لتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية في كافة المناطق بإمارة الشارقة سوى أيام قليلة، وفيما يخص توصيل الكهرباء لمنازل المواطنين تتم خلال 24 ساعة، بشرط تحقق مطلبين أساسيين هما شهادة إنجاز مبنى من البلدية، وشهادة من استشاري كهرباء معتمد.

وأوضح المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الإدارة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية على جميع مرافق إمارة الشارقة، والتي تشمل المنازل والمباني والمصانع والشركات والمزارع والمباني الحكومية، حيث تم خلال عام 2019 توصيل خدمات الكهرباء لعدد 809 مشاريع سكنية و425 مشروعاً صناعياً، و343 مشروعاً تجارياً، و132 مشروعاً حكومياً، و31 مزرعة.