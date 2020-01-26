محمد بن راشد: الإنسانية عنوان الإمارات

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإنسانية عنوان المجتمع الإماراتي، مشيداً سموه بتفاعل عدد من المواطنين مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من بركان «تال» في الفلبين، ومشاركتهم عدداً من الأسر الفلبينية المقيمة في الدولة في إعداد المساعدات وتقديمها للمتضررين من الزلزال.

وغرد سموه على «تويتر»: «رأينا الإنسانية والتسامح تتكشف من خلال حملة الهلال الأحمر الإماراتي التي جمعت مواطنينا مع المقيمين الفلبينيين لتقديم المساعدات للأسر المتضررة من بركان تال في الفلبين... الإنسانية عنوان مجتمعنا». وكانت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي قد شرعت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أعدت خطة لمواجهة تداعيات كارثة البركان، وتخفيف وطأتها على السكان المحليين في المناطق الأكثر تضرراً.

واعتمدت الخطة على محورين رئيسيين: تضمن الأول إرسال وفد من الهيئة إلى العاصمة الفلبينية، مانيلا، على وجه السرعة؛ لقيادة العمليات الإغاثية ميدانياً، وشراء الاحتياجات الأساسية من الأسواق المحلية هناك، والإشراف على إيصالها للمتأثرين في مناطق تواجدهم.

فيما تضمن المحور الثاني تسيير رحلات إغاثية جوية من داخل الدولة تحمل المؤن والمستلزمات الضرورية الأخرى، المتوفرة ضمن المخزون الاستراتيجي للهيئة من المواد الإغاثية.