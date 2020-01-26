المري: كوادر «أكاديمية الشرطة» تطور منظومة العمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، أسهمت بشكل كبير في تأهيل الكوادر البشرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتطوير منظومة العمل في القيادة.

جاء ذلك خلال تفقده الأكاديمية، يرافقه اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث السويدي مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الدكتور محمد الشامسي، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبدالرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش.



رافد مهم للقيادة

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وأثنى اللواء عبدالله المري على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية من تأهيل الكوادر العسكرية من الطلبة الجامعيين والمرشحين وصف الضباط والأفراد، مؤكداً أن الأكاديمية رافد مهم للقيادة من خلال إعداد الموارد البشرية وتأهيلهم ليكونوا على قدر عال من المسؤولية، مشيراً إلى أن أن التكامل بين القطاعات يسهم في الاستجابة للبلاغات وخفض نسبة الجريمة.

ونوه بأهمية نظام الاستقطاب في جلب الكفاءات المواطنة إلى شرطة دبي والاستفادة منهم في شتى المجالات في الهندسة الكهربائية والمحاسبة والمالية وعلم الجريمة والمتفجرات وغيرها، وذلك حرصاً من الشرطة على جعل المؤسسة الأمنية قبلة للمتفوقين والمبدعين، من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة من طلبة الجامعات.



جولة تفقدية



واستهل اللواء عبدالله المري التفتيش بتفقد الطابور العام للعاملين في الأكاديمية والطلبة المرشحين، ومن ثم وقف على تطورات الإدارات الفرعية في الأكاديمية والإحصاءات الخاصة بها.

واطلع على مقترح التحول إلى التدريب الذكي للمساقات النظرية للدورات التأسيسية، ومبادرات إدارة التدريب التخصصي، ومنها مبادرة «انتقاء وارتقاء» الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية لإسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، واطلع على مؤشر الأداء، ومشروع خبير المستقبل اللتين تستهدفان كلاً من الطالبات المرشحات والطلاب المرشحين.