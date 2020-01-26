شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات في زلزال قوي شرقي تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد قتلى زلزال قوي هز شرقي تركيا إلى 29 قتيلاً، أمس السبت، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن 22 شخصاً آخرين ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

فقد أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أمس السبت، ارتفاع ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة «ألازيغ» شرقي تركيا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وقالت السلطات: إن المستشفيات استقبلت 1031 مصاباً، مشيرة إلى أن 128 مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج، من بينهم 34 يرقدون في أقسام الرعاية المركزة.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه يتم اتّخاذ جميع التدابير؛ لمساعدة المتأثّرين بالزلزال، الذي أشاع الرعب في المنطقة. وقال أردوغان على «تويتر» «نقف إلى جانب شعبنا».

ووقع الزلزال الذي كان بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في مدينة «ألازيغ» الذي يبعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة، وأعقبته أكثر من 390 هزة ارتدادية، بينها 12 هزة تجاوزت قوتها أربع درجات. وقدّر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوّة الزلزال بنحو 6,7 درجة، أي أقل بقليل من تقدير إدارة الطوارئ التركية، مضيفاً أنه ضرب قرب «فالق شرق الأناضول» في منطقة لم تتعرّض لتصدّعات كبيرة منذ زلزال وقع عام 1875.

وأكّدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن الزلزال ضرب سيفريجه نحو الساعة 20.55 (17.55 ت ج). وتقع سيفريجه التي يبلغ عدد سكانها نحو 4000 نسمة جنوبي مدينة ألازيغ على ضفاف بحيرة هزار التي تعد بين أبرز نقاط الجذب للسيّاح في المنطقة، ومنبع نهر دجلة.

وبثّ التلفزيون الرسمي التركي مشاهد للناس وهم يهرعون بذعر إلى الخارج، بينما اشتعلت النيران على سطح أحد المباني.

Advertisements

وتم إيواء المتأثّرين بالزلزال في ملاطيا في مراكز رياضية، ومدارس.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن جهود الإنقاذ مستمرة في ثلاثة مواقع مختلفة في ألازيغ. وأظهرت لقطات عُرضت في ساعة مبكرة من صباح السبت عمالاً ينقذون ثلاثة أشخاص من تحت الأنقاض في «ألازيغ» بعد 12 ساعة من الزلزال. ونجحت جهود إنقاذ امرأة بعد 13 ساعة، واستطاعت السلطات إنقاذ امرأة أخرى في «ألازيغ» بعد 15 ساعة.

وبثت محطة (تي.آر.تي) الحكومية، مشاهد لعشرات العمال فجراً يستخدمون معاول الحفر في منزل انهار جزئياً في ألازيغ. وتحطمت النوافذ وانهارت شرفات من أربعة طوابق على الأقل. وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات؛ لرفع الطوب والجص من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وذكرت وسائل إعلامية، في سوريا وإيران أن سكاناً شعروا بالزلزال في البلدين. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية، أن سكان مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس عبر «تويتر» عن «تعاطفه مع الرئيس أردوغان والشعب التركي عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا. وأن فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا مستعدة لتقديم المساعدة».

وتقع تركيا على خطوط تصدّع عدّة،وتمتلك تاريخاً من الزلازل القوية. ففي العام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم عندما وقع زلزال بقوة 7.6 درجة في مدينة إزميت غربي البلاد.

(وكالات)