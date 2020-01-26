شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتجاجات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ضد حكومة حسان دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر المئات فى بيروت، صباح الأحد رفضاً للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب لاعتقادهم أنها لا تلبى مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبى قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية، وانطلقت المسيرات عند الثانية بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، من نقاط عدة في بيروت قبل أن تلتقى فى ساحتى رياض الصلح والشهداء فى وسط العاصمة فى ظل إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية والجيش، وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" بالحكومة. وأعرب المتظاهرون عن شعورهم بأن هذه الحكومة لا تستجيب لما طالبوا به من حكومة إنقاذ، مؤلفة من اختصاصيين وبعيداً عن المحاصصة الطائفية، وبدوره وأكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، أن القوى الأمنية تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة فى سبيل المحافظة على أمن واستقرار لبنان، مشددا على أن توجيهاته فى شأن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية تقوم على حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء على أحد.

احتجاجات فى لبنان

احتجاجات ليلية Advertisements

إحدى المتظاهرات

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين

تظاهرات

تفريق المتظاهرين بالمياه

جانب من الاحتجاجات

كر وفر

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