هنية يعزي أردوغان بضحايا الزلزال

محمد ماجد / الخليج 365

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، السبت، التعازي للرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا الجمعة.

جاء ذلك في بيان صدر عن حركة "حماس"، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وحسب البيان، "بعث هنية إلى الرئيس أردوغان، وإلى أسر الضحايا والجرحى، وإلى الشعب التركي الشقيق خالص عبارات التعزية، وأعمق مشاعر المواساة، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".

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وعبر هنية عن "تضامن حماس مع الجمهورية التركية الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا وأهالي الضحايا والجرحى والمتضررين بهذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يحفظ تركيا من كل مكروه، ويديم عليها الأمن والاستقرار".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأسفر الزلزال العنيف عن وفاة 29 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.

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