هاتفيا.. وزير خارجية العراق يعزي تشاووش أوغلو بضحايا الزلزال

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قدم وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، السبت، تعازيه لتركيا بضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، معبرا عن تعاطف بلاده حكومة وشعبا مع شعب وحكومة تركيا بهذا المُصاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الحكيم مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

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وذكر البيان أن الحكيم قدم تعازيه لنظيره التركي، معبرا عن "تعاطف العراق حكومة وشعبا مع شعب وحكومة تركيا بهذا المُصاب، داعياً الله -تعالى- أن يتغمّد الضحايا بواسع الرحمة، ويمنّ على المُصابين بالشفاء والعافية".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وبلغ عدد الوفيات 29 شخصا، فيما وصل عدد المصابين 1466، في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.