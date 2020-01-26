هنية يستعرض مخاطر صفقة القرن مع مؤسسات أهلية بماليزيا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني الماليزي في العاصمة كوالالمبور، حيث استعرض "مخاطر صفقة القرن".

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب هنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبحسب البيان، استعرض هنية، "المخاطر المترتبة عن صفقة القرن، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها الفلسطينيون بالضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل الحصار الخانق والتضييق الذي يمارسه الاحتلال ضدهم، وكذلك أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء".

وشدد على "ضرورة الإجماع على رفض المخطط الأمريكي (صفقة القرن) وتأثيراته على المنطقة والقضية وحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعا هنية مكونات الشعب الماليزي كافة إلى "التصدي لصفقة القرن ودعم حقوق الفلسطينيين".

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والثلاثاء، وصل هنية العاصمة الماليزية، في إطار جولة خارجية يجريها منذ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأها بزيارة مصر، وشملت دولا عربية وإسلامية.

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم الكشف عن خطته لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، قبل الثلاثاء المقبل، حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس.

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب سيستضيف نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، الثلاثاء .

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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