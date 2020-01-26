صحيفة الخليج الالكترونية وجَّهت إدارة تعليم الباحة بإلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد نظرًا لموجة البرد التي تؤثر في المنطقة. وقال محمد سعيد هضبان، متحدث تعليم الباحة: “بناء على المعلومات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى تدني درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية لهذا اليوم الأحد 1/ 6/ 1441هـ، وحرصًا من الإدارة العامة للتعليم على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجّه المدير العام الدكتور عبدالخالق الزهراني بإلغاء الاصطفاف الصباحي لهذا اليوم الأحد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الباحة”: إلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.