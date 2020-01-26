شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تستنكر تصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية المواطنة الفلبينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية، مساء السبت، عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير خارجية الفلبين، بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات وصفها ب"التجاوز المرفوض" على اختصاصات السلطات الأمنية والقضائية فى الكويت، ونهجا غير مألوف فى تعامل الدول، ويتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، فضلا عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.

جاء ذلك تعليقا على ما يتم تداوله ‏فى بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشأن تصريح منسوب إلى وزير خارجية الفلبين أعلن خلاله أنهم لن يقبلوا الا بحياة المتهمين بالجريمة التى راحت ‏ضحيتها مواطنة فلبينية فى الكويت مؤخرا.

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وشدد المصدر على أن الكويت عرف عنها حرصها على أمن جميع من يعيش على أرضها، ومعاقبة من يتجاوز القانون وفق نصوص قوانينها، وبما يحقق سيادة تلك القوانين ويجسد العدالة للجميع.

‏وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه الجريمة، ‏وإحالتهما إلى القضاء العادل، اضافة الى ابلاغها السلطات الفلبينية، باستعداد الكويت لاستقبال فريق أمنى لاطلاعه على الإجراءات التى تم اتخاذها فى القضية والتحقيقات التى تجرى فى هذا الشأن.