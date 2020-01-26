شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يسيطر على قريتى تلمنس ومعرشمشمة جنوبى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش السورى ، اليوم السبت ، على قريتى تلمنس ومعرشمشمة ، جنوبى إدلب، ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن مصادر رسمية سورية قولها " إن وحدات من الجيش السورى طهرت بلدة تلمنس جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد من الإرهابيين ، ولاحقت فلولهم باتجاه وادى الضيف وقرية معرشمشمة" ، مضيفة أن الجيش السورى بات على بعد أقل من 500 متر فقط من معرة النعمان أكبر معاقل "جبهة النصرة" فى المنطقة.

من جانبه ، أوضح مصدر عسكرى مطلع أن الجيش السورى سيطر ، مساء اليوم ، على معر شمشمة بريف إدلب الجنوبى ، لافتا إلى أن القوات الحكومية أصبحت على بعد نصف كيلو متر عن مدينة معرة النعمان.

وكان الجيش السورى قد تمكن فى وقت سابق اليوم من تطهير بلدات وقرى كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة.