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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السفن التابعة لإحدى منظمات الإغاثة الألمانية ، اليوم السبت ، من إنقاذ 78 مهاجرا من الموت غرقا قبالة سواحل ليبيا.
وذكرت قناة (فرانس – 24) ، فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن المنظمة الإغاثية ، التى تحمل اسم (سى آي) ، أوضحت ، فى بيان أصدرته بهذا الصدد ، أنها تلقت إشارة استغاثة من زورقين يتعرضان لمشاكل وسط البحر المتوسط ، حيث تمكنت من إنقاذ ركاب الزورق الأول من الغرق، وعددهم 62 شخصا من بينهم 8 سيدات و7 أطفال ورضيع يبلغ من العمر 6 أشهر ، فيما تمكنت سفينة أخرى من إنقاذ 16 آخرين من ركاب الزورق الثاني.
وأوضح البيان أن عمال الإنقاذ قاموا بنقل 3 من هؤلاء المهاجرين إلى أحد المراكز الطبية العائمة لتقديم الاسعافات الأولية، نظرا لتعرضهم للجفاف الشديد والخطير.
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