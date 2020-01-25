دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن سماعة AirPods الغير أصلية تشكل خطورة على المستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير نشر عبر مجلة فرنسية مؤخراً كشف عن خطورة إستخدام سماعة AirPods اللاسلكية الغير أصلية والتي تم إنتاجها من الصين، حيث تعمل على إنتاج صوتيات غير متوافقة مع المعايير الموصى بها لتصنيع هذه الفئة من السماعات.

تسيطر شركة ابل بسماعة AirPods اللاسلكية على حصة كبيرة في الأسواق تصل إلى 45% من مبيعات السماعات اللاسلكية عالمياً، مما يجعلها المنافس الأول في سوق السماعات اللاسلكية، وهو السبب الرئيسي لإتجاه بعض الشركات الصينية لإنتاج إصدارات زائفة وغير أصلية من السماعة، تقدم للمستخدمين بمستوى تسعير أقل.

تتميز سماعة AirPods اللاسلكية بمستوى تسعير مرتفع إلى حد ما، حيث تأتي سماعة AirPods بسعر 159 دولار، بينما انطلق إصدار AirPods Pro بسعر 250 دولار تقريباً.

ولقد أنتجت بعض الشركات الصينية نماذج مقلدة من سماعة AirPods اللاسلكية تأتي للأسواق بسعر منخفض عن الإصدار الأصلي، إلا أن هذا الإصدار الغير أصلي أختبر مؤخراً عبر مجلة فرنسية، بعد أن رصدت السماعات الغير أصلية في مراجعات وهمية وغير صادقة على شبكة اليوتيوب الإجتماعية، والتي تستهدف الترويج للسماعة التي صنعت في الصين بشكل رئيسي.

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ولقد أجريت الإختبارات على عدد 3 من سماعات AirPods المقلدة عبر الشركات الصينية، حيث كشفت التجربة العملية عن مستوى متوسط في جودة الصوتيات للسماعات، بينما تجاوزت القدرة الصوتية لواحدة من السماعات 10 ديسيبل مما يشكل خطر على مستخدم السماعة اللاسلكية، نظراً لتخطي السماعة المعايير الموصى بها لهذه الفئة من السماعات.

ولقد أشارت المجلة الفرنسية في تقريرها النهائي إلى أن غالبية المنتجات المقلدة أو الغير أصلية، لا تلتزم بمعايير التصنيع التي تضمن الحماية والآمان للمستخدم، لهذا لا يوصى بهذه المنتجات أو السماعات اللاسلكية الغير أصلية للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على أن سماعة AirPods الغير أصلية تشكل خطورة على المستخدم ظهر على التقنية بلا حدود.