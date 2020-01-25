شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تفعل الخطط المعتمدة عالميا للحد من انتقال "كورونا" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الوزارة، بناء على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تقوم باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية، من خلال تفعيل خطط العمل المعتمدة عالميا للحد من انتقال فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف الصباح - فى تصريح اليوم السبت - إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات المتبعة عالميا فور التأكد من أنباء تفشى الفيروس الجديد، بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض.

ولفت إلى أنه حرصا من وزارة الصحة على استيعاب خطط العمل بأعلى الدرجات وممارستها عمليا، قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعقد ورشة تدريبية لتعزيز بناء القدرات الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية فى الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري.

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وأشار إلى أنه شارك فى الورشة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، وعدد من الجهات المعنية، منها إدارة الصحة العامة، وقسم صحة الموانئ والحدود، وإدارة منع العدوى، وإدارة الطوارئ الطبية، وإدارة الوقاية من الإشعاع، والإدارة العامة للطيران المدني، واللجنة الدائمة لفريق الطوارئ الصحية، والمراقبة الجوية وخدمات المطار.

وأهاب وزير الصحة الكويتى بالجميع ضرورة تحرى الدقة فى تتبع المعلومات المتعلقة بالمرض، من خلال استقائها من المصادر الطبية الرسمية المحلية والعالمية، مشددا على حتمية التأكد من صحة أى معلومة قبل نشرها.