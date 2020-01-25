شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يضع خطة لمنع وصول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السودان فى تنفيذ خطة لمنع وصول فيروس كورونا، الذى انتشر فى الصين، حيث اجتمع مسئولو وزارة الصحة الاتحادية بالسودان مع سلطات مطار الخرطوم وجميع الشركات العاملة فيه، لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولي.

وأكد الدكتور بابكر المقبول مدير الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة فى السودان أنه فى إطار استعدادات وزارة الصحة السودانية لمنع تسرب فيروس كورونا فإنها تتابع عن كثب الموقف ، وعقدت عدة اجتماعات مع مكتب منظمة الصحة العالمية تم خلالها الاطلاع على الموقف العالمى والمطلوب من السودان للبدء فى تنفيذه على وجه السرعة تحسبا لدخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو الأرضية.

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وقال إن الإجتماع خلص الى تقييم سريع لإحتياجات مطار الخرطوم ومركز العزل به واحتياجات وزارة الصحة ومعمل الصحة القومى ، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تتم ببورسودان لتقييم المطار والميناء البحرى والمعمل القومى للصحة.

وأضاف أنه بعد وصول نتائج هذا التقييم سيخضع الأمر مباشرة لوضع الخطة الوطنية الشاملة للاستعداد والاستجابة لمجابهة كورونا، لافتا إلى أن هناك إجراءات عاجلة تم تنفيذها لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم الدولي.