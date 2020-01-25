فلسطينيون في القدس يتضامنون مع الشيخ عكرمة صبري

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس، السبت، أمام منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، احتجاجًا على قرار إسرائيل إبعاده عن المسجد الأقصى 4 شهور.

وفي وقت سابق السبت، سلمت الشرطة الإسرائيلية، الشيخ عكرمة، قرارًا بالإبعاد.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن المتظاهرين رفعوا لافتات كُتب عليها "لا لتكميم أفواه علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا"، "كلنا الشيخ عكرمة"، "عار على قوم يهان عالمهم ولا يغضبون"، و"لا لإبعاد شيوخ الأقصى".

بدوره، قال الشيخ صبري، وهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا (هيئة دينية غير حكومية) إن سياسة الإبعاد ظالمة غير قانونية وغير حضارية، فلا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب وتمنع الناس من الذهاب الى أماكن عبادتهم.

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وأضاف في تصريحات صحفية: "هذا إجراء تعسفي انتقامي يدل على إطماع سلطات الاحتلال في المسجد".

وأكد أن هذه الإجراءات لن تثني الفلسطينيين عن الدفاع على الأقصى.

وهذه قرار الإبعاد الثاني لخطيب الأقصى، خلال أقل من أسبوع، حيث سلمت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، الأحد الماضي قرارا بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع، لكنه رفض القرار، وأدى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

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