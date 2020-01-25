الرئيس أردوغان يزور الجزائر الأحد لبحث التعاون وقضايا دولية

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365
يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، زيارة إلى الجزائر، تستمر يومين؛ لبحث التعاون بين البلدين وقضايا دولية راهنة.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية، نشره التلفزيون الرسمي للبلاد، السبت.
وذكر البيان أنه "تلبية لدعوة الرئيس تبون يقوم الرئيس أردوغان بزيارة صداقة وعمل إلى الجزائر تستغرق يومين".
وأضاف "خلال الزيارة سيجري الرئيسان محادثات حول سبل تدعيم الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون".
وأوضح أن المحادثات بين الجانبين "تشمل أيضا التشاور حول القضايا دولية ذات الاهتمام المشترك".
وقبل أيام، استقبل الرئيس الجزائري وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الذي زار الجزائر لبحث التعاون والملف الليبي.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون وجه دعوة لنظيره التركي لزيارة الجزائر وقد قبلها الجانب التركي.
وتعد زيارة الرئيس أردوغان الثانية من نوعها للجزائر في ظرف أقل من سنتين بعد أن زارها في فبراير/شباط 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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