إصابة فلسطينيين اثنين إثر اعتداء من مستوطنين بالضفة

أيسر العيس/الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجروح متوسطة، مساء السبت، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن فلسطينيا ونجله، كانا يعملان في أرضهما ببلدة الساوية، جنوبي نابلس، عندما هاجمتهما مجموعة مستوطنين، واعتدت عليهما بالضرب.

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وأوضح الشهود أنه تم نقل الأب وابنه لأحد المشافي بنابلس، لتلقي العلاج.

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

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