النصر_بطل_الشتاء

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الخليج - حسن القبيسي
اسدل الستار مساء اليوم على الدور الأول من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 19-20 بعد أن لعب كل فريق 15 مباراة .
وانتهى الدور الأول والنصر في صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة يليه الهلال في المركز الثاني بـ 32 فالأهلي ثالثاُبــ23 نقطة ، وفي أسفل ترتيب سلم الدوري يأتي ضمك برصيد 9نقاط في المركز الآخير ، وقبله الفيحاء برصيد 10نقاط وكذلك الفتح في المركز الرابع عشر.
وفي مباريات الجولة الآخيرة تعادل الفتح مع ضمك بدون أهداف وخسر الرائد من الأهلي بهدفين لهدف وتهادل الفيحاء مع التعاون بهدفين لكلاً منهما وخسر الاتفاق من النصر بهدف وحيد ، وكسب الوحدة الحزم بخماسية مقابل هدف ، وخسر ابها لقاءه مع الفيصلي بهدف دون مقابل وتعادل الشباب مع الهلال بدون أهداف ، وكذلك الاتحاد مع العدالة
وبنهاية الدور الأول سجل هجوم الهلال 42 هدفاً كأقوى الفرق هجوماً يليه الأهلي بـ 29 هدف ، ويعتبر فريق النصر أقوى الفرق دفاعياً حيث لم تتلقى شباكه سوى 6 أهداف يليه فريقا أبها والشباب حيث تلقى كلاً منهما 15 هدف فيما يعتبر دفاع ضمك الأضعف حيث قبلت شباكة 32 هدف و العدالة بـ 31 هدف .
ولا زال جوميز يتصدر هدافي الدوري برصيد 12 هدف يليه حمد الله بـ 11 هدف وكذلك عمر السومة بنفس العدد من الأهداف .
وسُجل في مباريات الدور الأول 340 هدف ، واحتسب 34 ركلة جزاء ، وأخرج الكرت الأصفر 459 مرة فيما أشهر الكرت الأحمر 25 مرة .
وفيما يلي ترتيب فرق الدوري :
1- النصر 33 نقطة
2-الهلال 32 نقطة
3-الأهلي 29 نقطة
4-الوحدة 27 نقطة
5-التعاون 26نقطة
6-الرائد 26 نقطة
7-الفيصلي 24نقطة
8-ابها 23 نقطة
9-الشباب 22 نقطة
10-الفيحاء 18 نقطة
11-الاتفاق 17 نقطة
12-الاتحاد 15نقطة
13-الحزم 15 نقطة
14-الفتح 10نقاط
15-العدالة 10نقاط
16-ضمك 9 نقاط
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