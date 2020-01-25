سيتين يتجرع مرارة الهزيمة الأولى مع برشلونة

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألحق فالنسيا بضيفه برشلونة الخسارة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، بنتيجة (2-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا، في معقل الخفافيش “ميستايا”.
وسجل أهداف فالنسيا، جوردي ألبا لاعب برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48، وماكسي جوميز في الدقيقة 77.
وبهذه الخسارة يتجمد رصيد برشلونة عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة ملاحقه ريال مدريد مع بلد الوليد ضمن منافسات نفس الجولة.
في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.
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