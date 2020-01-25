سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن بالعراق

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صحيفة الخليج الالكترونية
قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.
وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ”فرانس 24″.
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