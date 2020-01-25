الطيران المدني : تدابير احترازية وإجراءات وقائية في المطارات السعودية بشأن كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية
اتخذت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع وزارة الصحة بالسعودية، إجراءات وقائية وتدابير احترازية على الركاب القادمين من الصين إلى مطارات السعودية.
وتشمل تلك إجراءات الرحلات المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك بهدف التأكد من خلوّ المسافرين من الفيروس التاجي “كورونا” المستجد في جنوب الصين.
وجاءت تلك التدابير منذ أن تم إعلان ظهور الفيروس.
كما أصدرت الهيئة تعميمًا للمطارات والناقلات الجوية المشغِّلة بالسعودية، يشدِّد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وأخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، وخصوصًا للمسافرين القادمين من الدول التي تم الاشتباه بوجود الفيروس فيها.
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