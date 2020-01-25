دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة تكشف عن ألوان هاتف GALAXY S20 مع صورة رسمية لحافظات الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

تجذب سلسلة هواتف GALAXY S20 العديد من الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي في 11 من فبراير، ومن جديد تسلط التسريبات الضوء على الألوان التي ينطلق بهاتف GALAXY S20 قريباً، كما كشف عن صورة رسمية لحافظات الهاتف.

تحولت العملاق الكوري هذا العام في إختيار عنوان سلسلة GALAXY S الجديدة من إضافة رقم واحد على الإصدارات السابقة GALAXY S10، إلى إضافة 10 أرقام لتنطلق إصدارات هذا العام بعنوان GALAXY S20، كما تتبنى سامسونج لغة جديدة في تصميم سلسلة هواتف GALAXY S20 هذا العام بشكل خاص في وحدة الكاميرة الخلفية.

ولقد كشفت أحدث التسريبات عن درجات الألوان المقدمة من سامسونج هذا العام لهاتف Galaxy S20، حيث ينطلق الهاتف باللون الوردي، الأزرق الفاتح، إلى جانب اللون الرمادي، ومن المتوقع أن تقدم العملاق الكوري بعد الإعلان الرسمي مزيد من الإختيارات في الألوان.

وتظهر ألوان هاتف Galaxy S20 الجديدة بتصميم غير لامع وبدقة أعلى في درجة اللون، أي على عكس الإصدارات السابقة من هواتف Galaxy S.

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وقد كشف أيضاً عن صورة رسمية لحافظات مخصصة للثلاثة إصدارات القادمة من هواتف Galaxy S20، والتي تؤكد على تصميم الكاميرة في سلسلة Galaxy S20 الذي جاء في التسريبات حتى الآن، إلا أنها لا تقدم الكثير من التفاصيل حول التصميم العام لهواتف Galaxy S20.

وتشير التسريبات إلى أن حافظة LED View المقدمة لهواتف Galaxy S20 هذا العام، ستضم بالفعل إضاءة LED، إلا أن سامسونج سيكون لديها مزيد من التفاصيل أيضاً عن الإكسسوارات والحافظات المقدمة لسلسلة هواتفها المميزة عند الإعلان الرسمي في 11 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة تكشف عن ألوان هاتف GALAXY S20 مع صورة رسمية لحافظات الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.