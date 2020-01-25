دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف Galaxy Fold في الربع الثاني من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هاتف Galaxy Fold في الربع الثاني من 2020، لينضم لهاتف Galaxy Z Flip الصدفي الذي يعلن عنه قريباً في حدث Galaxy S20.

حرصت شركة سامسونج على تطوير إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي يأتي بتصميم صدفي على غرار إصدار موتورولا، مع مستوى تسعير أقل من إصدارها الأول Galaxy Fold، إلا أن تفاصيل جديدة جاءت عبر Max Weinbach من موقع مطوري XDA، أكد فيها على أن خطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد من Galaxy Fold مازالت قائمة حتى الآن.

ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد من هاتف Galaxy Fold 2 خلال الربع الثاني من 2020 أي ما بين شهري أبريل ويونيو، على أن يدعم هذا الإصدار الطي بشكل رأسي.

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كما تؤكد التسريبات على أن سامسونج ستقدم كلاً من هاتفي Galaxy Z Flip وGalaxy Fold 2 في النصف الأول من 2020، على أن ينطلق هاتف Galaxy Z Flip في البداية خلال حدث Galaxy S20 الذي يعقد في سان فرانسيسكو في 11 من فبراير، كما يأتي هاتف Galaxy Fold 2 بعد 3 أشهر وفقاً لمعلومات Max Weinbach.

يذكر أن التوقعات الأولى حول مواصفات هاتف Galaxy Fold 2 تشير إلى شاشة بحجم 8 إنش، مع رقاقة معالج Snapdragon 865 ، كما تدعم الشاشة طبقة زجاجية رقيقة، ويضم هذا الإصدار مستشعر سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بميزة دعم شبكات 5G.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تخطط لإطلاق إصدار جديد من هاتف Galaxy Fold في الربع الثاني من 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.