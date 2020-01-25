شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: فتح 3 ممرات لخروج المدنيين من إدلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن فتح 3 ممرات إنسانية لخروج المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يورى بورينكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه: "تمت إعادة فتح معابر الحاضر فى حلب وأبو الضهور فى إدلب والهبيط فى حماة".
وكان بورينكوف، قد قال -فى وقت سابق- إن الجماعات المسلحة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب، تواصل استفزازاتها، وتقصف مواقع الجيش السورى وبعض المراكز السكنية.
ودعا المركز الروسي، قادة الجماعات المسلحة، إلى التخلى عن الاستفزازات المسلحة والعودة إلى طريق التسوية السلمية فى المناطق التى تخضع لسيطرتهم وعدم منع خروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج المحددة.
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